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Сдвиг в разные стороны: Крымский мост деформирован
Регионы

Власти объявили о больших проблемах из-за просевшего Крымского моста

Крымский мост не дает спокойно жить украинцам. Фото: most.life
В украинском руководстве сидят те еще "интересные личности". Взять, к примеру, министра инфраструктуры Незалежной Владимира Омеляна – одиозный чиновник с завидной регулярностью озвучивает нелепый антироссийский бред. На сей раз он прошелся по Крымскому мосту. По мнению Омеляна, переправа создаст России большие проблемы.  
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Трасса через Керченский пролив стала не только элементом инфраструктуры, соединяющим полуостров и Кубань, но и инструментом политического давления на Украину, заявил Омелян в эфире телеканала ATR.  

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 Крымский мост

Крымский мост

По мнению главы украинского Министерства инфраструктуры, Крымский мост доставит серьезные неприятности российскому руководству. "Это (давление. – Прим. ред.) Путину удается, как он считает, блестяще. Хотя я считаю, что это ускорит его конец", – пофантазировал чиновник.  

Далее министр пригрозил Москве последствиями за задержание украинских кораблей недалеко от Крымского моста 25 ноября этого года. Россия, со слов Омеляна, обстреляла суда и "захватила моряков в плен". О том, что корабли нарушили российские территориальные воды и отказались подчиниться законным требованиям пограничников, глава ведомства предпочел не распространяться.  

Крымский мост пользуется популярностью у автомобилистов. Фото: most.life

Проблемы Крымского моста – старая байка, которую продолжают использовать украинские пропагандисты всех мастей, причем как блогеры, так и крупные СМИ. Ранее украинские журналисты говорили о неполадках с опорами трассы через Керченский пролив: якобы некоторые проседают, а другие, наоборот, поднимаются.  

В доказательство СМИ Незалежной ссылаются на спутниковые снимки, хотя любому здравомыслящему человеку очевидно, что на фотографиях из космоса разглядеть столь незначительные изменения Крымского моста невозможно. 

А с началом зимы наши "братья" взялись спекулировать на ледоходе, который якобы снесет опоры трассы. По словам блогера Ларисы Волошиной, конструкции Крымского моста уже деформированы, поэтому не факт, что выдержат удары ледовых масс.

 Украинские СМИ постоянно распространяют фейки про Крымский мост. Фото: most.life

Напомним, автомобильная часть Крымского моста была открыта президентом России Владимиром Путиным в мае этого года. К настоящему моменту по трассе проехали около 3,5 миллиона транспортных средств.   

В конце следующего года должна открыться железнодорожная часть трассы через Керченский пролив. Поезда свяжут Симферополь и другие города полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Екатеринбургом. Не исключено, что строители закончат ее возведение досрочно. 

Автор: Иван Поляков19 декабря 2018, 17:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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