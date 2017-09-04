Спланированная акция: псих на груженном газовыми баллонами УАЗике перепугал Екатеринбург

В Екатеринбурге автомобиль "УАЗ" протаранил здание кинотеатра "Космос" и загорелся. Силовики предполагают, что это была спланированная акция.

Известно, что автомобиль груженый газовыми баллонами протаранил кинотеатр около 6:00 по местному времени (4:00 мск), после чего загорелся. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Позже пожарным удалось ликвидировать возгорание и эвакуировать пять человек со второго этажа кинотеатра.

В борьбе с огнем принимали участие 18 единиц пожарно-спасательной техники, 52 человека, говорится в сообщении регионального управления МЧС. Информация о пострадавших пока не поступала.

По словам очевидцев, на месте происшествия они увидели двух убегающих людей. Водителя автомобиля на месте инцидента не нашли. Позже полиции удалось задержать мужчину, который предположительно протаранил кинотеатр.

Подозреваемым оказался 39-летний житель города Ирбита, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по Свердловской области. Также выяснилось, что водитель состоит на учете у психиатра. Мужчина получил обширные ожоги, он доставлен в одну из городских больниц.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога". На месте происшествия работает усиленная областная следственно-оперативная группа.

Расследование инцидента продолжается. По одной из версий, таран кинотеатра был спланированной акцией, передает Ura.ru. В частности, в поддержку этой теории говорит тот факт, что перед преступлением водителю УАЗа пришлось специально удалить один из столбиков ограждения, установленных перед кинотеатром для блокировки проезда автомобилей.



"Далее водитель спокойно въехал по лестницам входной группы и протаранил стеклянное фойе. После этого он поджег машину, груженную бочками с горючим веществом и газовыми баллонами, и покинул место происшествия", – рассказал источник из числа силовиков. На данный момент, удаленный столбик ограждения конфискован следователями как вещественное доказательство.

Стали известны и возможные мотивы преступления. Следователи предполагают, что водитель может быть религиозным фанатиком, который попытался предотвратить показ в кинотеатре скандальной картины "Матильда", сообщает сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в следствии.

По данным силовиков, организация "Христианское государство – Святая Русь" рассылала директорам российских кинотеатров письма с предупреждением о том, что им не стоит транслировать фильм "Матильда", который, по их мнению, оскорбляет чувства верующих. "Если выйдет фильм "Матильда", кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди, – Любой баннер, афиша, листовка с информацией о прокате фильма будет рассмотрена как желание унизить святых православной церкви и провокация к "русскому майдану", – говорилось в сообщении.

Тем временем, стало известно, что пожар нанес значительный ущерб зданию кинотеатра. Фойе выгорело полностью. Также огонь повредил часть второго этажа и наружные панели, установленные на крыше.

«Если очень захотеть, можно в космос полететь» В Екатеринбурге мужик на буханке УАЗ, въехал в кинотеатр «Космос» и поджог свою тачку! pic.twitter.com/fEGM74muxK — Press Focus (@Press_Focusnik) 4 сентября 2017 г.

Инцидент попал за записи камер видеонаблюдения, которые на данный момент внимательно изучают следователи. Как видно на кадрах, автомобиль целенаправленно попытался въехать в фойе кинотеатра. После того, как УАЗик остановился у входа, к водителю подбежал какой-то неизвестный мужчина и попытался его остановить. Однако, увидев, что у злоумышленника в руке горит некий предмет, прохожий испугался и убежал. После этого водитель кинул зажженный предмет в машину, после чего начался пожар.