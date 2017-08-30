Грузовик протаранил толпу пешеходов в центре Москвы

Вечером 30 августа на улице Каретный ряд в центре Москвы грузовик МАЗ протаранил толпу пешеходов, передает "РЕН ТВ". Сообщается, что в результате пострадали два человека. Водитель большегруза с места происшествия попытался скрыться. По предварительным данным, его удалось задержать на Марксистской улице. По факту произошедшего проводится проверка.