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У 98-летнего россиянина нашли ВИЧ после секса

Фото: GLOBAL LOOK press/Sebastian Gollnow
В Екатеринбурге 98-летний мужчина заразился ВИЧ-инфекцией. Он утверждает, что болезнь передалась ему половым путем.
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Узнав свой диагноз, он задал врачу сакраментальный вопрос: "Я долго проживу?" Сейчас пенсионер официально является самым возрастным ВИЧ-инфицированным в России. При этом одним из тех, кто дольше всех живет со страшным диагнозом, считается американец Эндрю Пульсифер. Он болен ВИЧ с рождения, сейчас ему 36 лет.

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Эндрю стал популярен после того, как выложил у себя в Facebook фотографию, на которой изображена вся его семья – жена и трое детей. Каждый запечатлен с листком, на котором написано "ВИЧ – отрицательный". На бумажке Эндрю значится: "ВИЧ – положительный". На фотографии – надпись: "Негативная семья может быть самой позитивной вещью в твоей жизни". 

О заражении сибирского дедушки стало известно из выступления заместителя руководителя Федерального центра по борьбе со СПИДом Натальи Ладной, открывавшей в Екатеринбурге форум, посвященный борьбе с ВИЧ-инфекцией, передает URA.RU. Чиновник сказала, что в России диагноз "ВИЧ" имеют около 900 тысяч человек. Спикер отметила, что это не точные данные – далеко не все зараженные стоят на учете. Эпидемиологи считают, что реальное число зараженных ВИЧ в России – около 1,3 миллиона больных.

По данным руководителя Федерального центра СПИДа Вадима Покровского, в 2016 году от ВИЧ-инфекции умерли 17,5 тысячи человек, а в 2017-м эта цифра составит 20 тысяч. Он также отметил, что именно вирус иммунодефицита человека стал основной причиной смертности молодых женщин от 25 до 39 лет на Урале. Эксперты считают, что в России бушует эпидемия ВИЧ среди гомосексуалистов. По их словам, 15% всех геев страны инфицированы. 

Автор: Михаил Войцеховский21 сентября 2017, 12:56

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