Восьмилетняя девочка полностью излечилась от ВИЧ

Девочка, родившаяся у ВИЧ-инфицированной матери, фактически с момента появления на свет получала лекарства от страшного недуга. Через 40 недель курс лечения был окончен, и уже восемь лет болезнь в ее организме не распространяется.

Южноафриканская девочка получала препараты от ВИЧ с самого рождения. В рамках медицинского эксперимента курс лечения был прекращен через 40 недель. Когда девочке исполнилось девять лет, ее заново обследовали. Вирус в ее организме с момента окончания приема лекарств не распространялся, сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинское издание Lancet.

Ученые пришли к выводу, что этот случай дает надежду другим ВИЧ-инфицированным. По мнению исследователей, благодаря своевременно начатому лечению возрастают шансы на остановку развития заболевания, а в последствии – на полное излечение. "Этот случай усиливает надежду, что, обратившись к ВИЧ-инфицированным в младенчестве, мы можем избавить их от продолжительной терапии", – прокомментировал новость эксперт Энтони Фаучи.

Пока рано говорить о победе над ВИЧ. До сих пор был известен только один случай полного излечения – в Берлине удалось избавить пациента от вируса путем пересадки костного мозга от донора. Остальным инфицированным приходится ежедневно принимать лекарства, так как современные методы позволяют, по сути, лишь контролировать болезнь, но не избавляют от нее.

Случай с южноафриканской девочкой дает исследователям надежду. Если начатый в младенчестве курс препаратов поможет пациентке контролировать вирус в течение всей жизни, то, по словам специалистов, можно будет изменить стратегию лечения в остальных случаях, победив в итоге страшную болезнь.