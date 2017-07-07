Муж грязно выругался на обидчика сенатора

Супруг сенатора Совета Федерации от Республики Тува Оксаны Белоконь Максим Бурико вступил в перебранку с пользователями Сети, чтобы защитить ее от нападок и сплетен. При этом мужчина не постеснялся в выражениях, применив к одному из оппонентов грубое грязное слово.

Настоящий скандал разразился после того, как Оксана Белоконь дала напутствие выпускникам Российского университета дружбы народов (РУДН), который окончила сама. Пользователи соцсетей резко отреагировали на ее слова о том, что ее жизнь удалась, поскольку она с 2002 работает в госорганах, сейчас является сенатором Совфеда, "сделала бешеную карьеру, вышла замуж, счастлива".

На ее речь в группе "НОВОСТИ ТУВЫ +" "ВКонтакте" появилась шокирующая критическая запись о сенаторе. В посте утверждается, что во время учебы в престижном вузе она употребляла кокаин, водила дружбу с барыгами из Нигерии, а затем "стала знаменитой алкоголичкой в правительстве Тувы, меняя партнеров-спонсоров. Доменяла до московских спонсоров", – гласит запись.

В ответ на это муж сенатора Максим Бурико опубликовал в той же группе сообщение, в котором заявил, что не позволит оскорблять его и его семью. Мужчина пригрозил обидчикам обращением в полицию и Роскомнадзор. Также он попросил модераторов группы отозваться, чтобы он мог приехать в Новосибирск и разобраться по-мужски.

Затем Максим Бурико продолжил писать в комментариях к записи жителя Тувы Сайына Амыртака со страницы своей супруги. Он назвал словом, означающим нетрадиционную сексуальную ориентацию и попросил телефон Сайына, чтобы "пообщаться". Пользователи осудили мужа сенатора за гомофобию и оставили несколько номеров телефонов.