Регионы представили лучшие заявки на президентские гранты

Лучшие заявки на конкурс президентских грантов поступили не из Москвы, а из российских регионов. Более 80% заявок, набравших наиболее высокие баллы на первом в этом году конкурсе, были поданы региональными организациями.

"Очень важно, что у нас среди тех, кто набрал наибольшие баллы, абсолютное большинство – это представители регионов, не из Москвы и не общероссийские организации, 81,5% – это представители регионов", – сообщил первый заместитель главы администрации президента, руководитель координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов Сергей Кириенко.

Для проведения конкурса президентских грантов в этом году был создан единый оператор – Фонд президентских грантов по развитию гражданского общества. В 2017 году проводится два конкурса с увеличенным периодом подачи заявок: в рамках первого конкурса их принимали с 17 апреля по 31 мая, заявки на второй конкурс можно будет подать с 16 августа по 29 сентября.

Ранее состоялось заседание объединенного экспертного совета, где рассматривались рекомендации по итогам независимой экспертизы заявок. Итоги конкурса подводят в 31 июля на заседании координационного комитета. Позже будет опубликован полный перечень проектов-победителей первого в этом году конкурса.

До заседания объединенного экспертного совета заявки оценили 460 независимых экспертов – они рассмотрели почти шесть тысяч заявок из 84 регионов России и это рекорд по числу предложений. Больше всего их поступило по направлению, связанному с охраной здоровья, на втором месте – проекты в сфере образования и науки, на третьем – в области социальной поддержки и защиты граждан.

Больше всего заявок пришло из Центрального федерального округа, на втором месте – Приволжский округ, почти каждая пятая заявка поступила оттуда. Меньше всего заявок направили организации из Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Из Магаданской области не поступило ни одной заявки.

Часть предложений из регионов не были допущены до экспертизы из-за несоответствия требованиям конкурса, а некоторые заявки отозвали сами заявители, сообщает РИА Новости.





В апреле 2017 года Владимир Путин подписал распоряжение, по которому Фонду президентских грантов выделили 4,3 миллиарда рублей на проведение двух конкурсов по распределению денежных субсидий.

Эксперты называют президентские гранты важным фактором общественной жизни. Они ориентированы на социально-значимые некоммерческие организации, приносящие пользу обществу.



