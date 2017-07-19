Ради чего Украина мучает своих граждан

Украинские туристы вынуждены много часов проводить на въезде в Крым со стороны материка. Подчиняющиеся Киеву пограничники утверждают, что трудятся в обычном режиме и никому не препятствуют.

Крымское пограничное управление накануне, 18 июля, распространило заявление о том, что километровые очереди из материковой Украины в Крым были созданы искусственно. Теперь же ситуация усугубилась.

По словам украинских туристов, на пересечение границы требуется не менее 24 часов. Особые неудобства испытывают семьи, решившие отдохнуть в Крыму с детьми. Многие не выдерживают и разворачиваются, так и не попав к российскому берегу Черного моря, сообщает RT.

"Очередь была огромной, а досмотр нашего автомобиля продолжался полчаса. Такого не было даже на границе со странами ЕС", – поделилась впечатлениями киевлянка Анастасия Шевченко. До Ялты она добиралась не менее суток.

Доставляющая украинцев в Крым компания-перевозчик, опасаясь проблем, использует серые схемы, поэтому водители во время досмотра не ропщут. Подчиняющиеся Киеву пограничники одним автобусом могут заниматься неопределенно долго. Выбора нет: украинцам запрещено въезжать в Крым со стороны России.

"Отсутствуют элементарные бытовые условия. Их и раньше там не было, а сейчас стараются пребывание людей сделать вовсе невыносимым. Пункт пропуска работает крайне медленно: как мы понимаем, таможенная и пограничная службы всегда найдут повод для более тщательной проверки автомобиля и задержки колонны", – прокомментировал председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов.

По его словам, Украина создает искусственные трудности для своих граждан, решивших посетить полуостров. Возможно, так она надеется популяризовать собственные курорты – традиционные места отдыха в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Представители туроператоров отметили, что в 2017 году в украинских отелях выросли цены, да и погода не радует. Эти факторы стали причинами убытков: в июне гостиницы недосчитались 30-40% отдыхающих. Трудности при пересечении границы отпугнут 10-15% любителей курортов Незалежной, уверены эксперты.

В Пограничной службе Украины заверили, что оформление, досмотр и пропуск туристов и транспорта происходят в штатном порядке. При этом официальных комментариев ведомство не дает.