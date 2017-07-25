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Киев вербует предателей в Крыму

Фото: GLOBAL LOOK press\Pacific Press
Украинские спецслужбы и подразделения силовых органов организовали на границе с Крымским полуостровом вербовочные пункты, которые принуждают к сотрудничеству его жителей, возвращающихся обратно. Об этом в беседе с журналистами заявил начальник регионального управления Федеральной службы безопасности России Виктор Палагин.
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"Вербуются крымчане, созданы фильтры из числа сотрудников СБУ и главного разведуправления Министерства обороны (Украины). Крымчане вынуждены проходить через вербовочный пункт", – рассказал он. Палагин отметил, что Киев пытается завербовать каждого руководителя, в том числе из низшего звена.

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По словам главы крымского управления ФСБ, граждане сообщают о всех подобных попытках в соответствующие органы. "Ежемесячно сотрудники приходят ко мне и пишут явки с повинной о том, что их украинская сторона завербовала для работы на украинскую сторону", – подчеркнул он.

Напомним, в разгар курортного сезона на российско-украинской границе на Перекопе образовались многокилометровые очереди из желающих отдохнуть на полуострове. Как сообщают очевидцы, многие автомобили стоят на границе уже более суток.

Причиной заторов стали действия Киева, который в очередной раз попытался организовать блокаду полуострова. На этот раз туристическую. По некоторым сведениям, украинские пограничники получили от руководства страны специальное указание создавать искусственные препятствия желающим отдохнуть в Крыму.

По мнению главы регионального межнационального комитета Заура Смирнова, действия украинских властей продиктованы опасением, что граждане страны увидят реальную картину жизни на полуострове, которая отличается от той, что рисуют пропагандисты. "Попытка Киева блокировать поездки своих граждан нас не пугает, так как Крым не зависит от украинского туриста", – процитировали его РИА Новости.

Автор: Иван Поляков25 июля 2017, 15:55

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