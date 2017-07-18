Улицу в Химках залило пивом

В подмосковных Химках из грузовика выпали банки с пивом. Некоторое время алкогольная продукция лежала на одной из дорог города.

В пресс-службе городского округа Химки рассказали, что банки с алкогольным напитком выпали из грузовика. "По информации от ГИБДД, у грузовика произошло самопроизвольное открытие дверей, вследствие чего товар частично высыпался на дорогу. ДТП на данном месте не было, пострадавших нет", – цитирует представителя администрации РИА Новости. При этом сообщается, что вскоре дорога была очищена от алкоголя.

Впервые об инциденте стало известно в группе "Типичные Химки" в социальной сети "ВКонтакте". Администратор сообщества рассказал, что "на Молодежной напротив дома 6 и 8 из грузовика рассыпалось пиво". "Налетайте, пока не убрали. Но ДПС уже на месте)", – пошутил автор поста.

Очевидец происшествия Анатолий Малашихин прокомментировал этот курьезный случай. По его словам, проезжающие мимо автомобилисты выходили из машин и подбирали банки. "А водитель этого грузовика бегал и пытался собрать пиво", – цитирует его "Подмосковье сегодня".

Примечательно, что в социальных сетях началось бурное обсуждение этого инцидента. "Давайте угадаю причину: грузовик резко тормозил? На этом месте убрали знак пешеходный переход. А полоски на дороге остались. ВСЕ прутся через дорогу!!!" – написала Полина Антонова. "ДТП в данном месте не было", – ответил ей замглавы администрации округа Александр Прокопенко.

Напомним, ранее похожее происшествие случилось в столице в апреле 2017 года. Грузовик с пивом на 43-м километре МКАД снес ограждение и влетел на территорию стройки. Находившиеся в машине коробки с товаром от удара рассыпались по дороге.