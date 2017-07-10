Внукам Путина сделали неожиданный подарок

Президент России Владимир Путин на Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге наряду с передовыми разработками отечественных предприятий ознакомился и с изобретениями юных талантов. Там главе государства сделали подарок.

Это произошло во время посещения Путиным стенда образовательного центра для одаренных детей "Сириус". Там он узнал, как осуществляется отбор и обучение таких ребят. Кроме того, ему показали сконструированных школьниками роботов, например, дрона-уборщика, робота-саламандру и орнитоптер "Призрак".

Участники проекта вручили президенту развивающий конструктор, который попросили "передать внукам", сообщает РИА Новости. Президент охотно принял подарок. При этом Путину рассказали, что дети становятся талантливыми в области инженерии уже с шести лет.

Владимира Путина весьма заинтересовали разработки детей, участвовавших в международном фестивале молодежного творчества "От винта". Один из маленьких изобретателей показал президенту робота для изучения подводного дна.

Также на выставке главе государства представили новейший беспилотный летательный аппарат "Юпитер" и систему подавления дронов разработки КБ "Аэростарт". Подробно ознакомился российский лидер и с сервисом, представляющим собой уникальную систему управления процессом производства с помощью цифровых технологий.

Напомним, во время прямой линии в июне президент России рассказал, что недавно во второй раз стал дедушкой. При этом он не стал раскрывать каких-либо деталей.