Внукам Путина сделали неожиданный подарок
Это произошло во время посещения Путиным стенда образовательного центра для одаренных детей "Сириус". Там он узнал, как осуществляется отбор и обучение таких ребят. Кроме того, ему показали сконструированных школьниками роботов, например, дрона-уборщика, робота-саламандру и орнитоптер "Призрак".
Участники проекта вручили президенту развивающий конструктор, который попросили "передать внукам", сообщает РИА Новости. Президент охотно принял подарок. При этом Путину рассказали, что дети становятся талантливыми в области инженерии уже с шести лет.
Владимира Путина весьма заинтересовали разработки детей, участвовавших в международном фестивале молодежного творчества "От винта". Один из маленьких изобретателей показал президенту робота для изучения подводного дна.
Внукам Путина подарили подарок на выставке в Екатеринбурге: https://t.co/ToetzXCft7 pic.twitter.com/gN6UgIttwj— Телеканал ЗВЕЗДА (@zvezdanews) 10 июля 2017 г.
Также на выставке главе государства представили новейший беспилотный летательный аппарат "Юпитер" и систему подавления дронов разработки КБ "Аэростарт". Подробно ознакомился российский лидер и с сервисом, представляющим собой уникальную систему управления процессом производства с помощью цифровых технологий.
Напомним, во время прямой линии в июне президент России рассказал, что недавно во второй раз стал дедушкой. При этом он не стал раскрывать каких-либо деталей.
Супруга футболиста внесла ясность в сложную ситуацию
А та крепко обняла пассию сына
Против него возбуждено уголовное дело
Актриса развлеклась во второй день торжества