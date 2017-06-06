Артист цирка Запашных сорвался с 20-метровой высоты

Эквилибрист и дрессировщик цирка Запашных Олег Александров сорвался с высоты 20 метров. Происшествие случилось во время подготовки к выступлению в Нижнем Новгороде.

В результате падения артист получил множественные переломы и был срочно доставлен в больницу. Врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильное: он был переведен из реанимации в общую палату, передает Life.ru.