Артист цирка Запашных сорвался с 20-метровой высоты

Эквилибрист и дрессировщик цирка Запашных Олег Александров сорвался с высоты 20 метров. Происшествие случилось во время подготовки к выступлению в Нижнем Новгороде.
В результате падения артист получил множественные переломы и был срочно доставлен в больницу. Врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильное: он был переведен из реанимации в общую палату, передает Life.ru.
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