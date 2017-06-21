В Ижевске представили IT-технологии для оборонки

В Ижевске открылся VI международный форум "Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса". В столице Удмуртии собрались руководители и специалисты крупнейших российских предприятий ОПК и отрасли информационных технологий.

От имени врио руководителя региона Александра Бречалова с приветствием к участникам форума обратился исполняющий обязанности руководителя республиканского кабинета министров Виктор Савельев. "Для Удмуртии большая честь и ответственность – принимать знаковый для России форум. Оборонная отрасль сегодня на взлете, активно развивается в области технологий, инноваций, кадрового обеспечения, – двигая вперед региональную экономику", – сказал Савельев.

В деловой программе форума получили отражение произошедшие за последний год важные изменения на ИТ-рынке, шаги регуляторов, появление новых игроков и большое количество новых проектов в оборонной отрасли.

Задача, которую призван решить форум, – объединение усилий государства, производства и науки для поиска оптимальных методов цифровизации процессов и продуктов оборонно-промышленного комплекса.

В работе форума приняли участие заместитель министра промышленности и торговли России Олег Рязанцев, заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Сергей Калугин.





На площадке форума работает тематическая выставка. На ней представлены российские разработки в области моделирования и реинжиниринга производственных процессов, электронных компонентов, коммуникации бортовой электроники. Также в Ижевске в эти дни можно увидеть решения, обеспечивающие автоматизацию полного жизненного цикла промышленных предприятий. Участникам форума предоставлена возможность посещения ведущих оборонных предприятий Удмуртии.



