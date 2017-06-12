Ижевск отмечает День России и День города
Интерактивную трехдневную программу празднования предложили местным властям сами горожане. Как сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Бречалов, инициатива по формату торжеств властям предлагали местные жители.
"Новый формат празднования нам подсказали сами жители, и это главное в нашей работе – мы формируем сообщество неравнодушных людей, которые готовы развивать Удмуртию, начиная от двора, района, города", - сказал Бречалов, выступая на торжественном митинге. Он отметил, что практически вся праздничная программа составлена исходя из предложений граждан.
Такой подход к организации торжеств – принципиально отличается от программ предыдущих лет, когда их составляли чиновники. По словам Бречалова, власти города и республики поддержали свыше 220 инициатив, которые и были реализованы в праздничные дни.
Все, что проходит на городских улицах и площадях – от шахматных турниров и арт-фестивалей до масштабных детских праздников и соревнований – плод взаимодействия населения и чиновников. "Все это придумывали сами жители и представители некоммерческих организаций", – цитирует Бречалова ТАСС.
Ижевчане, с праздником! Хорошо отдохнуть, отличного настроения и всего самого наилучшего! #праздник #12июня #день_города #Ижевск#деньгорода#деньроссии#ижевскфото#ижевсксити#новости#ижевчане#иггс#инстаграм#ижевсконлайн#новостиижевск#izhevsk#izhlife#izhevsktoday#izhevskinsta#izhevskphoto#izhevsk_city#online#instagram
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