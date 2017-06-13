Из-за надгробия с Жанной Фриске разразился скандал
Один из пользователей Сети выложил в интернет фото памятника. По его словам, они сделаны у магазина похоронной атрибутики одного из городских кладбищ.
Фотография певицы Жанны Фриске нанесена на одном из надгробий в качестве образца гравировки – в полноцветном и черно-белом вариантах. Под ней – годы жизни, выбитые на мраморе, передает 31 канал Челябинска.
Однако, у большинства зрителей этот сомнительный рекламный ход вызвал возмущение. "Пляски на костях!", "Родственники по судам их затаскают!", – комментируют челябинцы.
Напомним, известная певица Жанна Фриске трагически умерла 15 июня 2015 года, не выходя из комы. Исполнительница, экс-солистка группы "Блестящие" долгое время сражалась с онкологией. На ее лечение был объявлен сбор средств, однако положительного результата достигнуть не удалось.
Как писали Dni.Ru, разбирательства из-за миллионов, собранных на лечение Жанны, тянутся больше года. "Русфонд" официально заявил, что перечислил на счет Фриске 25,01 миллиона рублей, однако в отчете о расходовании значатся только 4,12 миллиона. Семья певицы отвергает все претензии.
Тем временем конфликт между семьей покойной Жанны Фриске и Дмитрием Шепелевым продолжается. Ранее судебные приставы запретили ему выезд за рубеж. Основанием для такого решения послужили жалобы семьи певицы, которые никак не могут встретиться с маленьким сыном Жанны.
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