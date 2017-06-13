Из-за надгробия с Жанной Фриске разразился скандал

Надгробную плиту с изображением знаменитой певицы Жанны Фриске, умершей от рака мозга в 2015 году, заметили на одном из кладбищ Челябинска. Судя по всему, таким образом сотрудники похоронного бизнеса решили привлечь внимание к своим услугам.

Один из пользователей Сети выложил в интернет фото памятника. По его словам, они сделаны у магазина похоронной атрибутики одного из городских кладбищ.

Фотография певицы Жанны Фриске нанесена на одном из надгробий в качестве образца гравировки – в полноцветном и черно-белом вариантах. Под ней – годы жизни, выбитые на мраморе, передает 31 канал Челябинска.

Однако, у большинства зрителей этот сомнительный рекламный ход вызвал возмущение. "Пляски на костях!", "Родственники по судам их затаскают!", – комментируют челябинцы.

Напомним, известная певица Жанна Фриске трагически умерла 15 июня 2015 года, не выходя из комы. Исполнительница, экс-солистка группы "Блестящие" долгое время сражалась с онкологией. На ее лечение был объявлен сбор средств, однако положительного результата достигнуть не удалось.

Как писали Dni.Ru, разбирательства из-за миллионов, собранных на лечение Жанны, тянутся больше года. "Русфонд" официально заявил, что перечислил на счет Фриске 25,01 миллиона рублей, однако в отчете о расходовании значатся только 4,12 миллиона. Семья певицы отвергает все претензии.

Тем временем конфликт между семьей покойной Жанны Фриске и Дмитрием Шепелевым продолжается. Ранее судебные приставы запретили ему выезд за рубеж. Основанием для такого решения послужили жалобы семьи певицы, которые никак не могут встретиться с маленьким сыном Жанны.