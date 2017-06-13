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Шоу-бизнес

Продюсер обругал семью Жанны Фриске

Жанна Фриске. Фото: GLOBAL LOOK press
Евгений Фридлянд крайне возмущен письмом, которое опубликовала в Сети мать Жанны Фриске, обращаясь к покойной дочери с мольбами о помощи. Продюсер рассказал Dni.Ru о том, почему изначально был против сбора средств на лечение певицы.
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"Я очень хорошо ладил с Жанной, с уважением отношусь к ее памяти. Но когда я включил малаховскую передачу и узнал о сборе средств на лечение Жанны, разгневался. Это выглядело отвратительно. В стране, где миллионы детей недоедают и страдают от неизлечимых болезней, где пенсионеры побираются, успешной певице, зарабатывающей сотни тысяч долларов ежемесячно, не должны собирать на лечение. Я высказался по этому поводу. На меня тут же накинулась большая часть представителей шоу-бизнеса. Некоторые даже перестали разговаривать со мной", – поделился Фридлянд.

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 Особое мнение

Сюжеты Особое мнение

Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

Как рассказал сам продюсер, он изначально понимал, что все может закончиться очень плохо, ведь речь идет о семье Фриске. "Для меня удивительно, как Жанна – такой светлый человек – могла воспитываться в столь безнравственной семье. Один папа там чего стоит! Думаю, ее спасло то, что она рано покинула дом. Именно это помогло ей сохранить человеческие качества", – объяснил свою позицию Евгений.

Публикация от Жанна Фриске Zhanna Friske (@friskefan)

Однако отношение Евгения к Дмитрию Шепелеву резко противоположно его высказываниям о семье певицы. "Я лично видел Диму Шепелева в Болгарии с Платоном. Скажу вам откровенно, меня потрясла его забота о ребенке, хотя тоже являюсь отцом – у меня четверо детей. Самое важное, что это было не на людях. Я стал свидетелем взаимоотношений Димы и Платона лишь потому, что живу неподалеку. Вообще, Шепелев – молодец в этой ситуации. Не давал интервью и всячески старался оградить себя и сына от ненужной шумихи", - выразил он уважение отцу ребенка Жанны Фриске.

Фридлянд сообщил, что для него не стал открытием факт присвоения денег родителями Фриске. "Папа, который больше всех кричал, выглядел наиболее подозрительным в этой истории. И эти письма, которые сейчас строчит мама Жанны, – не что иное, как отговорки в пользу бедных. Лучше бы оставили память Жанны в покое. Это выглядит как дешевое оправдание своих неблаговидных поступков. Я расцениваю это так", – сказал продюсер.

 

"А что касается разговоров, мол, Дима не является биологическим отцом Платона, скажу: порой те, кто воспитывает, бывают гораздо ближе тех, кто родил. Пускай все будет как есть", – заявил Фридлянд. В конце разговора Евгений пожелал удачи Дмитрию Шепелеву и выразил надежду, что телеведущий наконец-то сможет найти работу и будет получать достаточно средств для того, чтобы одному воспитывать Платона. 

Автор: Василиса Моргунова13 июня 2017, 18:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Уникальные фото Жанны Фриске

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