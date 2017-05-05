Двухлетний мальчик выпал с москитной сеткой из окна

В Череповце двухлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. Мальчик залез на подоконник, открыл окно и оперся на москитную сетку. Под весом ребенка сетка вылетела из окна вместе с малышом, передает Flashnord.

В результате инцидента ребенок получил переломы двух ребер и ушибы мягких тканей. По данному факту проводится доследственная проверка.