Двухлетний мальчик выпал с москитной сеткой из окна

В Череповце двухлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. Мальчик залез на подоконник, открыл окно и оперся на москитную сетку. Под весом ребенка сетка вылетела из окна вместе с малышом, передает Flashnord.
В результате инцидента ребенок получил переломы двух ребер и ушибы мягких тканей. По данному факту проводится доследственная проверка.
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