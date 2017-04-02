Медиафорум ОНФ представил "Генеральную уборку"
Презентация проекта прошла на медиафоруме Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость". Эксперты рассказали участникам и о результатах работы Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. Как напомнил координатор проекта "Генеральная уборка", депутат Госдумы Владимир Гутенев, Центр был создан в марте 2015 года.
"В настоящий момент деятельность Центра осуществляется во всех регионах России, а численность экспертов и активистов по всей стране составляет более 3 тысяч человек. За два года работы нами было выявлено экологических нарушений c ущербом для бюджета страны на общую сумму около 107 миллиардов рублей, спасено от вырубок около 200 тысяч гектаров леса, сохранено более 50 особо охраняемых природных территорий", – рассказал Гутенев.
По его словам, Центром были разработаны два федеральных закона, посвященных усилению ответственности за некачественное лесовосстановление для лесных арендаторов и созданию "зеленых щитов" вокруг российских городов. Оба федеральных закона приняты Госдумой и уже вступили в силу.
Проект "Генеральная уборка" ОНФ запустил в 2017 году. Идея проекта возникла после итогового "Форума Действий", на котором президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин выступил за создание общественного геоинформационного ресурса. Она заключалась в том, чтобы любой пользователь мог обозначить на интерактивной карте незаконную свалку, с которой будут бороться региональные власти и волонтеры при содействии ОНФ.
"Таким инструментом стала интерактивная карта свалок, которая уже успела превратиться в универсальный инструмент по устранению нелегальных свалок и полигонов, работающий на основе обращений граждан. За два месяца работы проекта "Генеральная уборка" мы получили 3023 обращений, из них 1640 находятся в стадии рассмотрения, 1248 в работе и по 135 проблемам достигнуто положительное решение", – заключил Гутенев.
Еще один координатор проекта, Дмитрий Миронов, отметил, что мусорные свалки являются одной из главных коррупционных тем в экологической сфере. А "Генеральная уборка" дает возможность начать расследование по каждой из таких тем.
Медиафорум независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" проходит с 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге. В работе принимают участие более 500 человек: журналисты – представители всех регионов страны, блогеры, руководители федеральных СМИ, главы профильных министерств и ведомств.
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