Неожиданный поступок Путина удивил россиян
После беседы с бизнесменами Великого Новгорода российский лидер решил уделить внимание простым горожанам. Владимир Путин неожиданно изменил маршрут и подошел к ограждению, за которым стояли местные жители.
Поступок президента приятно удивил их. Особенно обрадовались дети: на видео слышно, как одна из девочек говорит, что готова упасть от радости, передает Life.ru.
Напомним, что глава государства прибыл в Великий Новгород на встречу с представителями местных потребительских и деловых общественных организаций. Они, в частности, обсудили возможное снижение штрафов для бизнеса. Позже Путин отправился на заседание Государственного совета, посвященное защите прав потребителей.
Путин в Новгороде после встречи с бизнесменами подошел пообщаться со стоявшими на улице людьми pic.twitter.com/pjaQKlI0Ul— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 апреля 2017 г.
Недавно президент России сравнил современные микрофинансовые организации со старухой-процентщицей из романа Федора Достоевского "Преступление и наказание". По словам Путина, она была сдержаннее нынешних банкиров.
В Москве состоялась церемония вручения театральной награды "Золотая маска"
Откровенное фото экстравагантной актрисы ошеломило фанатов
В самый разгар съемок из-за шума на площадку нагрянула полиция
Легендарный артист подвел итоги прямо на сцене