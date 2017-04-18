Неожиданный поступок Путина удивил россиян

Президент России Владимир Путин во время официального визита в Великий Новгород встретился с местными жителями. Подбежавшие к нему дети были очень рады вживую увидеть главу государства.

После беседы с бизнесменами Великого Новгорода российский лидер решил уделить внимание простым горожанам. Владимир Путин неожиданно изменил маршрут и подошел к ограждению, за которым стояли местные жители.

Поступок президента приятно удивил их. Особенно обрадовались дети: на видео слышно, как одна из девочек говорит, что готова упасть от радости, передает Life.ru.

Напомним, что глава государства прибыл в Великий Новгород на встречу с представителями местных потребительских и деловых общественных организаций. Они, в частности, обсудили возможное снижение штрафов для бизнеса. Позже Путин отправился на заседание Государственного совета, посвященное защите прав потребителей.

Путин в Новгороде после встречи с бизнесменами подошел пообщаться со стоявшими на улице людьми pic.twitter.com/pjaQKlI0Ul — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 апреля 2017 г.

Недавно президент России сравнил современные микрофинансовые организации со старухой-процентщицей из романа Федора Достоевского "Преступление и наказание". По словам Путина, она была сдержаннее нынешних банкиров.

