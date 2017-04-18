Путин оценил скромность старушки-процентщицы

Президент России Владимир Путин сравнил современные микрофинансовые организации со старухой-процентщицей из романа Федора Достоевского "Преступление и наказание". При чем, по мнению главы государства, старушка вела себя сдержаннее, чем современные банкиры.

"Известная бабушка из Достоевского – очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками", – цитирует "Газета.ру" президента.

Глава государства обратил внимание на низкую финансовую грамотность потребителей микрозаймов. Он отметил, что среди банкиров есть и такие, кто сознательно вводит людей в заблуждение, не объясняя им условия займа и не раскрывая последствий. "В результате большинство заемщиков практически неминуемо попадают в долговую спираль", – подчеркнул Путин.

Вопрос о работе микрофинансовых организаций был поднят на заседании президиума Госсовета. По словам Путина, у потребителей микрозаймов возникает немало трудностей. Так, по данным Центробанка, средний срок использования займов составляет семь дней, а средняя сумма – семь тысяч рублей. "Фактическая переплата по такому займу составляет 805 рублей, то есть 11,5% за период выплаты кредита", – рассказал глава государства.

"По ряду краткосрочных ссуд на маленькие суммы предельные значения полной стоимости кредита находятся на высоком уровне – 800% по займу в 30 тысяч рублей на срок до 30 дней, что составляет более 600 рублей на ежедневное обслуживание такого займа в случае, если заемщик в течение года не выполняет своих обязательств", – добавил Путин.

Отметим, что Владимир Путин известен любовью к афоризмам. Президент России цитирует великих философов и поэтов, историков и писателей. Зачастую эти выражения добавляют нотку юмора в серьезный контекст.