При взрыве в метро Петербурга пострадали 102 человека

Во время теракта в петербургском метро, по последним данным, пострадали 102 человека. При этом более 50 человек все еще остаются в больницах, передает Flashnord.

Как сообщили в городском комитете по социальной политике, организован прием обращений от родственников пострадавших для определения объема необходимой помощи и оказания содействия в ее получении.