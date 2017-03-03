От отравления курицей и картошкой фри погиб годовалый ребенок

Семья из двух взрослых и двух детей 28 февраля в одном из гипермаркетов Ставрополя приобрела в отделе готовых продуктов курицу и картошку фри. После обеда в машине они вернулись в Кисловодск, где почувствовали себя плохо. Ночью 1 марта девочка 2015 года рождения была госпитализирована с признаками отравления, передает РИА Новости. В больнице она скончалась. Следствие проводит проверку с целью установить все обстоятельства произошедшего. В частности, назначена судебно-медицинская экспертиза.