Серийного насильника поймали в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали 31-летнего местного жителя во Фрунзенском районе города. "Он изобличен в том, что в период с октября 2011 года по январь 2017 года совершил насильственные действия сексуального характера в отношении трех молодых женщин около домов на Пулковском шоссе, Новоизмайловском проспекте и вблизи железнодорожных путей на улице Салова", – цитирует Flashnord пресс-службу регионального управления МВД. Кроме того, злоумышленник ограбил одну из своих жертв, в связи с чем вдобавок к статье "Насильственные действия сексуального характера" в его деле появился "Разбой". Правоохранители проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям.