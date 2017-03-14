Ученые раскрыли причину бессонницы

Ученые рассказали об эффекте бессонницы после трудного дня. Эксперт объяснил, как избавиться от этого мучительного состояния.

Ситуация, когда человека весь день клонит в сон, а оказавшись в кровати, он не может уснуть и полночи ворочается в постели, знакома многим. Такой регулярный недосып чреват не только расстроенными нервами, но и более серьезными заболеваниями. Именно поэтому с бессонницей необходимо бороться.

Как это сделать, объяснил сомнолог, доцент психиатрии в университете Пенсильвании Филипп Герман. Выяснилось, что мучительное состояние связано с расстройством, которое называется обусловленным или приобретенным пробуждением, сообщает Independent.

По словам Германа, проблема в том, что мозг связывает постель с сигналом к пробуждению, а не отходу ко сну. Причиной тому то, что современные люди часто проводят в кровати время без сна, смотря телевизор или копаясь в мобильном телефоне.

Из-за такого умышленного бодрствования в постели мозг перестает воспринимать кровать как предназначенное для сна место. На втором месте факторов, вызывающих бессонницу, накопившийся за день стресс, беспокойство о будущем и навязчивые мысли.

Эксперт рассказал о лучшем способе избавления от этого мучительного расстройства. По словам сомнолога, не надо оставаться в кровати, если вы не собираетесь спать. Если отключиться все равно не получается, нужно сделать что-нибудь расслабляющее, пока сон не возьмет верх.

Также важно отказаться от использования гаджетов за час до засыпания. Они мешают телу настроиться на отдых. Не стоит по вечерам и употреблять кофеин.