Крым ждала потеря автономии, если бы полуостров остался в составе Украины. Полномочия региона были бы существенно урезаны.

Снижение статуса и урезание полномочий – такое будущее ждало Крым, если бы он не воссоединился с Россией. Украинское государство, "сжав зубы", терпело автономию полуострова, заявил глава Общественной палаты Крыма, бывший вице-спикер парламента республики Григорий Иоффе.

Иоффе напомнил, что Крым был единственной автономией в составе Украины. "Все годы мы испытывали на себе пресс украинского государства, которое сквозь зубы позволяло нам этот статус выдерживать. Перед самым государственным переворотом Януковичу вздумалось изменить конституцию, в которой была отдельная глава: "Автономная Республика Крым", – сказал экс-депутат.

Проведенный на полуострове в марте 2014 года референдум показал, что 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя выступали за воссоединение с Россией – что в итоге и произошло. Решение о плебисците было принято после госпереворота на Украине в феврале того же года.

Что же касается украинских властей, то они даже не включили крымчан в конституционную ассамблею, которая разрабатывала новый проект главного документа страны. Украинские власти относились к крымской автономии и конституции как к опереточному образованию, подчеркнул Иоффе.

"По тем документам, которые в то время уже появились, мы видели, что в новой конституции будет выхолощено значение Крыма как автономии, которую ждало понижение статуса и урезания полномочий. Кроме того, планировалось усилить контроль в республике со стороны Киева", – рассказал глава крымской Общественной палаты в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".