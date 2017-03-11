Эрдоган взбунтовался против Крыма

Турция прекратила паромное сообщение с Крымом, которое было возобновлено менее полугода назад. Причины своего решения Анкара предпочла не оглашать.

"Из Крыма не принимают паромы, это уже длится две недели", – цитирует РИА Новости директора компании-оператора паромной линии "Крымское морское агентство" Станислава Гвоздилова. По его словам, из-за закрытия переправы невозможна поставка продуктов и товаров из Турции на полуостров.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно обещал поддержать президента Украины Петра Порошенко в вопросе Крыма. Он заверял украинского лидера в том, что восстановление диалога с Москвой не изменит позицию турецких властей о непризнании Крыма российским.



Как писали Dni.Ru, 10 марта Реджеп Эрдоган находился в Москве, где провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. По итогам встречи, турецкий лидер сообщил, что станы смогли преодолеть все проблемы и предотвратить провокационные действия после атаки на российский Су-24 в Сирии.



В октябре прошлого года после 10-месячного перерыва было возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом. Тогда грузовой паром "Варяг" отправился из Севастополя в турецкий Зонгулдак. Перерыв был связан с разрывом отношений с Анкарой из-за инцидента с российским Су-24 в Сирии.