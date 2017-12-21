Новая эстакада объединила разрозненные части Одинцово

Путепровод, соединивший две части подмосковного Одинцово, был одним из главных долгостроев в городе. Его собирались возвести еще в 1996 году, однако впоследствии стройку регулярно замораживали. В очередной раз к возведению путепровода приступили весной 2016-го. Как и планировалось, движение было открыто до конца текущего года.



Главная задача эстакады – соединить Можайское и Минское шоссе. Это позволит водителям пользоваться дополнительным выездом из центральной части подмосковного Одинцово на федеральную трассу. Не забыли и о тех, кто пользуется общественным транспортом – на новом путепроводе организовано движение автобусов и маршрутных такси.



Возведение эстакады проходило в рамках госпрограммы Подмосковья "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2014 – 2018 годы". Работы на объекте вели структуры группы компаний "АРКС", одного из признанных в профессиональном сообществе лидеров строительного рынка в Москве и области.

Сданный объект является первым путепроводом, который был построен на муниципальные средства. Об этом переезде говорили еще несколько десятков лет назад. Однако до этого времени город был разделен на две части железной дорогой. Строительство эстакады завершилось в рекордно короткие сроки – за 20 месяцев, рассказал председатель совета директоров ГК "АРКС" Дмитрий Симарев.

Он напомнил, что до сегодняшнего дня для того, чтобы добраться из северной части города в южную, автомобилистам приходилось делать большой крюк, создавая крупные пробки в городе.

"Новая эстакада находится практически в центре, благодаря чему транспортная связь между районами города значительно улучшится".

Открытие очередного путепровода позволит жителям восьмого микрорайона Одинцово выезжать на Можайское шоссе буквально за несколько минут. А путь в центр будет занимать не больше десяти минут, а не около получаса, как это требовалось раньше.

Кроме всего прочего, жители южной части подмосковного города получили доступ к имеющейся инфраструктуре, расположенной в других частях населенного пункта. Прежде всего, это касается лечебных учреждений – Центральной районной больницы, детской поликлиники, женской консультации, путь до которых ранее занимал в разы больше времени. При этом, жители северной части теперь могут беспрепятственно попасть в учреждения, расположенные в восьмом микрорайоне Одинцово и на Минском шоссе.

Отметим, что сданная в эксплуатацию эстакада имеет по две полосы движения в каждом направлении, движение по которым может осуществляться с максимальной скоростью до 70 километров в час. А специально для пешеходов по бокам путепровода оборудован тротуар с лестницами и специальными подъемниками для инвалидов.