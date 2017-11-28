Скандальные выходки Рязанова возмутили мэра Нижнего Тагила

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов назвал виновников негативного образа свердловского города в массовой культуре.

О формировании бренда Нижнего Тагила градоначальник рассказал 28 ноября на пресс-конференции, посвященной юбилею основателя Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владислава Тетюхина. Если штуки про Тагил раньше казались невинными, то теперь эта тема спровоцировала настоящий скандал.

Носов пояснил, о чем идет речь. "Есть бренд Нижнего Тагила. Что это значит? Я поднял историю, там еще на уровне советских "Фитилей" (сатирический киножурнал. – Прим. ред.) молодой Леонов, молодой Евстигнеев сидят в вытрезвителе и рассуждают: "Куда же я ехал? А ехал я в Нижний Тагил". Вот эти бренды я не знаю почему сформировались. К этому и Евгений Петросян приложился, и Эльдар Рязанов", – цитирует мэра города портал "Европейско-Азиатские новости".

Судя по всему, политик имел в виду фильм Рязанова "Гараж", где персонажа отправляют в командировку в Нижний Тагил, а также монолог Петросяна про "чудилу из Нижнего Тагила". Однако об этих конкретных примерах в своей речи он не упомянул.

Публикация от ● НИЖНИЙ ТАГИЛ (@tagilgram) Окт 22 2017 в 8:17 PDT

Примечательно, что Сергей Носов почему-то не имеет претензий к актерам и создателям передачи "Наша Раша", в которой разыгрываются сценки о том, как подвыпившие русские туристы кричат в Турции: "Тагил рулит!"