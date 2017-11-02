Выезды из Сургута перекрыли из-за поиска опасных убийц

На выездах из Сургута скопились большие пробки из-за того, что полиция проверяет документы у каждого, кто собирается покинуть город. Сообщается, что эти меры связаны с поиском двух подозреваемых в убийстве. Один из них выстрелил из ружья в 47-летнего мужчину и его 14-летнего сына, передает URA.RU. Мужчина погиб на месте. В момент нападения очевидцы попытались отобрать ружье у нападавшего, поэтому ребенок получил только ранение в ногу.