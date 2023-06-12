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Понедельник 12 июня

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В истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точка

В истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точка
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Адвокат разобрался в вопросе с имуществом Максима Галкина*.

На днях телеграм-каналы сообщили об аресте особняка Максима Галкина* и Аллы Пугачевой в деревне Грязь. Это якобы произошло из-за денег, которые юморист недоплатил государству. В январе 2022 года судебные приставы возбудили исполнительное производство на артиста после того, как он не уплатил судебную пошлину в размере одной тысячи рублей.

Адвокат Тимур Матвеев рассказал, что арест на имущество может быть наложен, даже если размер долга совсем небольшой, и снят тогда, когда задолженность погашена. Но в истории с замком Галкина* все закончилось иначе. Дело было закрыто в апреле 2023-го из-за невозможности установления местонахождения артиста. То есть в данный момент ареста нет, пояснил юрист и тем самым поставил точку.

Журналисты "Комсомольской правды" проверили особняк Галкина* по кадастровому номеру и убедились, что никаких ограничений нет. А значит, артист сможет продать замок. Также эти сообщения лишний раз подтверждают, что дом в Грязи по-прежнему принадлежит юмористу, и никто данный объект недвижимости не покупал.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.

12 июня 2023, 13:06
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Галкин* в экстазе от кубиков, а Басков покрутил шарики: любимые игрушки российских певцов

Фото: Andrey Arkusha/ Global Look Press/ globallookpress.com
Фото: Sebastian Gollnow/ dpa/ globallookpress.com
Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com

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