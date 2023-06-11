Оценен масштаб финансовых потерь Пугачевой и Галкина* после отъезда из России

40 дней со смерти Юдашкина Тесты Поминки по Шатунову Игры Сонник

Топ новостей недели

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу "Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы"Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы

Лента новостей

Воскресенье 11 июня

16:51Оценен масштаб финансовых потерь Пугачевой и Галкина* после отъезда из России 15:20Наследники Бориса Грачевского не могут поделить имущество 14:32Лолита Милявская заявила о желании встретить молодого состоявшегося мужчину 14:20Скандал в семье Якубовича: дочь обвинила отца в токсичности 13:20Стас Пьеха попал в реанимацию 12:16Как жить в гармонии с собой: советы гештальт-терапевта на примере Димы Билана 08:09"Не ругают, не критикуют": почему пьющие женщины нравятся мужчинам 06:32Замена квасу: Шесть необычных рецептов окрошки 04:05Как избежать межпозвоночных грыж и как лечить, если они уже есть? 02:05Почему необходимо закрывать окна на ночь – ответ экспертов 00:11Как вычислить мошенника по разговору 22:18Идеальная кожа и широкие стрелки: Утяшева назвала тенденции летнего макияжа 20:47Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" 20:15Марат Башаров советует рецепт: овощи на гриле в маринаде 18:42"И ведь не стыдно": непристойный вид жены Цекало возмутил общественность 17:42Тарзана застали в компании красотки из "Уральских пельменей" 17:23Певица Нюша сделала признание о нежданной беременности и непростых родах 17:16"Засыпала за рулем": ночная поездка Подольской привела к вынужденной остановке 16:56Реабилитолог заявил о трудностях Костомарова с протезами 16:00Удовиченко произвела фурор на премьере после операции 15:26"Такая же старушка как муж": Высоцкой указали на скрытый возраст в браке с Кончаловским 15:1040 дней без Юдашкина: как дочь кутюрье переживает утрату 13:57"Рано замуж": 21-летняя Алина Загитова поймала букет невесты 13:25Поминки по Шатунову: как пройдет годовщина смерти певца 12:57Что нельзя делать перед свадьбой: 7 народных примет 11:32SHAMAN подвергся критике за свои высокие гонорары 11:06"Скачут в колготках": Казарновская призвала вытравливать звезд "Дома-2" 11:05Полное прохождение "Покров-17" 10:07Спрос на квартиры в Петербурге вырос на 12% 08:185 скандалов певицы МакSим 06:07Не только модный аксессуар: почему важно носить солнцезащитные очки 04:11Сочи лидирует по спросу на летнюю аренду 02:05От раны до инфекции: мелкая ошибка при маникюре обходится слишком дорого 00:04Шедевры Гогена в России: нейросеть определила места с картинами художника 22:15Танцующего в Лос-Анджелесе мужика приняли за Нагиева 21:40Лучше, чем замок в Грязи: невестка Пугачевой показала роскошный особняк 20:30Звезда "Полицейского с Рублевки" Котова о близости с другом бывшего мужа из-за роли: Это грань 18:10Сын рассказал о возмущении желанием людей перезахоронить Зайцева: Кощунственные слова 17:40Королева с высунутым языком прижалась к смущенному Баскову 17:40"Сегодня в парниковых условиях": Тина Канделаки вспомнила сложный период в своей жизни 17:20Таролог предсказал Кристине Асмус скорое замужество 17:00Озвучены миллионные рекламные гонорары Дроздова и других звезд 16:40"Недавно встречалась": Лайма Вайкуле раскрыла секреты Веры Брежневой 16:20"Он быстро вырос!": у Волочковой появился повод для гордости 16:00Только для взрослых: в Сеть слили очередное скандальное видео с Дзюбой 15:40Адвокат Баталовых озвучил причину обжалования приговора Дрожжиной 15:20"Делаю, что хочу": муж Седоковой развлекся в стриптиз-клубе после скандала 15:00"Лера – моя любовь": Куценко поцеловал Кудрявцеву перед камерой 14:40На шее у молодого мужа: пенсионерку Пугачеву лишили основных льгот в Израиле 14:20Хмельницкая просит деньги для врача на лечение рака
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Оценен масштаб финансовых потерь Пугачевой и Галкина* после отъезда из России

Оценен масштаб финансовых потерь Пугачевой и Галкина* после отъезда из России
116

Семейство Пугачевой и Галкина* переживает не лучшие времена.

После нашумевшего переезда в Израиль в прошлом году, казалось бы, звездная пара Алла Пугачева и Максим Галкин* оставили все свои проблемы в России. Но как оказывается, судьба им не сулит легких времен. Поговаривают, что певица и комик столкнулись с финансовыми трудностями.

Отъезд пары страны был непосредственно связан с их позицией по Донбассу. Однако переезд в другую страну обошелся недешево. По имеющимся данным, Максим Галкин* в России зарабатывал баснословные 300 миллионов рублей в год. Но в Израиле его популярность оказалась далеко не такой как в России. Привыкший к роскошному образу жизни, Галкин теперь вынужден работать на износ, чтобы обеспечить достойную жизнь своим родным и близким. Вот уже второй год подряд он мотается по миру с концертами. Гонорары за такие выступления составляют около 10000 долларов. Поговаривают, что в России он получал за аналогичное мероприятие порядка 50000 долларов.

Что же касается его супруги, Аллы Пугачевой, ее годовой доход до отъезда из РФ был неизвестен. Одни утверждают, что Примадонна эстрады купалась в деньгах, получая миллионы долларов, а другие говорят, что ее доход сводился лишь к государственной пенсии, размер которой составлял 55 тысяч рублей. В Израиле жена иноагента претендовала на ежемесячное пособие в размере 800 долларов, но местные чиновники отказали российской звезде в материальной помощи, полагая, что она может прекрасно жить на свою российскую пенсию.

Теперь стало известно, что заграничные концерты Максима Галкина* все меньше интересуют зрителей. Билеты на его выступления раскупаются крайне плохо, и это не может не тревожить самого комика. Он отчаянно пытается исправить ситуацию и вернуть прежнюю славу.

*включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов

11 июня 2023, 16:51
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Царьград✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лишить звания, гражданства и недвижимости: кто из российских звезд наплевал на страну

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

По теме

"Очень переживает": опубликованы кадры пустующих мест на концерте Галкина*
Максим Александрович Галкин (иноагент)

Максим Александрович Галкин (иноагент) Юморист

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Наследники Бориса Грачевского не могут поделить имущество

Наследники Бориса Грачевского не могут поделить имущество
Борьба за деньги и недвижимость покойного режиссера не утихает. Кинорежиссер Борис Грачевский прославился в России благодаря своим ярким и занимательным фильмам для детей.

Лолита Милявская заявила о желании встретить молодого состоявшегося мужчину

Лолита Милявская заявила о желании встретить молодого состоявшегося мужчину
Лолита Милявская рассказала, какие мужчины способны ее впечатлить. Певица нуждается в молодом состоятельном человеке. Личная жизнь певицы Лолиты Милявской всегда была предметом интереса для поклонников.

Скандал в семье Якубовича: дочь обвинила отца в токсичности

Скандал в семье Якубовича: дочь обвинила отца в токсичности
Дочь Якубовича раскрыла ужасающие подробности о жизни с отцом и его женой Как оказалось, жизнь Варвары Якубович не была такой гладкой, как можно было подумать на первый взгляд.

Стас Пьеха попал в реанимацию

Стас Пьеха попал в реанимацию
Известный певец угодил в больницу с подозрением на инфаркт. Знаменитый певец Стас Пьеха вновь стал объектом внимания общественности.

Идеальная кожа и широкие стрелки: Утяшева назвала тенденции летнего макияжа

Идеальная кожа и широкие стрелки: Утяшева назвала тенденции летнего макияжа
Ляйсан Утяшева поведала о самых модных макияжах, которые позволят не остаться незамеченной. Гимнастка и телеведущая Лейсан Утяшева уже давно ведет свой личный блог, где общается с подписчиками.

Выбор читателей

10/06СбтРеабилитолог заявил о трудностях Костомарова с протезами 09/06ПтнЛучше, чем замок в Грязи: невестка Пугачевой показала роскошный особняк 10/06Сбт"И ведь не стыдно": непристойный вид жены Цекало возмутил общественность 10/06СбтДмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" 10/06Сбт"Скачут в колготках": Казарновская призвала вытравливать звезд "Дома-2" 10/06СбтТарзана застали в компании красотки из "Уральских пельменей"