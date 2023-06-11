Оценен масштаб финансовых потерь Пугачевой и Галкина* после отъезда из России

Семейство Пугачевой и Галкина* переживает не лучшие времена.

После нашумевшего переезда в Израиль в прошлом году, казалось бы, звездная пара Алла Пугачева и Максим Галкин* оставили все свои проблемы в России. Но как оказывается, судьба им не сулит легких времен. Поговаривают, что певица и комик столкнулись с финансовыми трудностями.



Отъезд пары страны был непосредственно связан с их позицией по Донбассу. Однако переезд в другую страну обошелся недешево. По имеющимся данным, Максим Галкин* в России зарабатывал баснословные 300 миллионов рублей в год. Но в Израиле его популярность оказалась далеко не такой как в России. Привыкший к роскошному образу жизни, Галкин теперь вынужден работать на износ, чтобы обеспечить достойную жизнь своим родным и близким. Вот уже второй год подряд он мотается по миру с концертами. Гонорары за такие выступления составляют около 10000 долларов. Поговаривают, что в России он получал за аналогичное мероприятие порядка 50000 долларов.

Что же касается его супруги, Аллы Пугачевой, ее годовой доход до отъезда из РФ был неизвестен. Одни утверждают, что Примадонна эстрады купалась в деньгах, получая миллионы долларов, а другие говорят, что ее доход сводился лишь к государственной пенсии, размер которой составлял 55 тысяч рублей. В Израиле жена иноагента претендовала на ежемесячное пособие в размере 800 долларов, но местные чиновники отказали российской звезде в материальной помощи, полагая, что она может прекрасно жить на свою российскую пенсию.

Теперь стало известно, что заграничные концерты Максима Галкина* все меньше интересуют зрителей. Билеты на его выступления раскупаются крайне плохо, и это не может не тревожить самого комика. Он отчаянно пытается исправить ситуацию и вернуть прежнюю славу.

*включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов