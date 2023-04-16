Павел Прилучный смылся из дома.





Вот и все: наступила пасха – главный праздник для всех православных. Отмечают ее и Павел Прилучный вместе с Зепюр Брутян.

Беременная актриса заранее подготовилась и приобрела эксклюзивный кулич и красиво окрашенные яйца, чтобы порадовать своего мужа. Жаль только что Павел вновь бросил жену с их малышом – псом породы питбультерьер, который так не хотел отпускать своего хозяина из дома, что вылизал ему все лицо.

И пока загулявший на творческой стороне и в съемочных павильонах Павел Прилучный вовсю отдавался творческому процессу, на улицах столицы проходило настоящее торжество. Зепюр Брутян вместе с семьей отправилась в храм, чтобы освятить корзину с праздничными продуктами.

На длинных столах все прихожане разместили свои корзины с кулачами и яйцами, а проходящий мимо них священнослужитель щедро полил все святой водой. С Зепюр на церемонии присутствовала мать Павла, а также его дети от первого брака: Мия и Тимофей.

Дети Павла Прилучного и Агаты Муцениеце стояли в первом ряду и с любопытством наблюдали за всем происходящим. Судя по всему, в эти выходные настал черед Павла Прилучного проводить время с детьми и, судя по их лицам, они были этому несказанно рады.





