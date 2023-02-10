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Собянин присвоил названия семи строящимся станциям метро с учетом мнения москвичей

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Жители столицы на портале "Активный гражданин" выбрали наименования для будущих станций подземки.

"Присвоили названия семи строящимся станциям метро. Выбор сделали москвичи в голосовании проекта "Активный гражданин", – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Конечной станцией Троицкой линии присвоено наименование "Троицк". Она расположится вдоль Октябрьского проспекта в одноименном городской округе.

Еще одной станции Троицкой линии присвоили название "Корниловская". Ее построят у примыкания улицы Адмирала Корнилова к Калужскому шоссе.

Также мэр присвоил наименования двум станциям будущей Бирюлевской линии. Это "Остров Мечты" и "Бирюлево". Последняя расположена в одноименном районе на пересечении Булатниковской улицы и Булатниковского проезда.

На Рублево-Архангельской линии получила наименование станция "Бульвар Генерала Карбышева". На Солнцевской линии появятся станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково".

"Спасибо жителям за участие в жизни города", – написал Собянин.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство "Москва"

В декабре 2022 года мэр столицы провел технический пуск участка Большой кольцевой линии (БКЛ) от "Каширской" до "Нижегородской". В ближайшее время весь пересадочный контур станет доступен для пассажиров.

Участок Солнцевской линии до аэропорта Внуково откроется в 2023 году. На Троицкой линии завершилось строительство тоннелей от "Новаторской" до "Бачуринской".

С 2011 года в столице открыли 69 станций метро – столько же, сколько за последние 42 года, рассказал ранее Сергей Собянин. По его словам, с учетом Московского центрального кольца (МЦК) сеть городского внеуличного транспорта выросла в полтора раза.

10 февраля 2023, 12:09
Фото: Воронин Денис/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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