Собянин присвоил названия семи строящимся станциям метро с учетом мнения москвичей

Жители столицы на портале "Активный гражданин" выбрали наименования для будущих станций подземки.



"Присвоили названия семи строящимся станциям метро. Выбор сделали москвичи в голосовании проекта "Активный гражданин", – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Конечной станцией Троицкой линии присвоено наименование "Троицк". Она расположится вдоль Октябрьского проспекта в одноименном городской округе.

Еще одной станции Троицкой линии присвоили название "Корниловская". Ее построят у примыкания улицы Адмирала Корнилова к Калужскому шоссе.

Также мэр присвоил наименования двум станциям будущей Бирюлевской линии. Это "Остров Мечты" и "Бирюлево". Последняя расположена в одноименном районе на пересечении Булатниковской улицы и Булатниковского проезда.

На Рублево-Архангельской линии получила наименование станция "Бульвар Генерала Карбышева". На Солнцевской линии появятся станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково".

"Спасибо жителям за участие в жизни города", – написал Собянин.

В декабре 2022 года мэр столицы провел технический пуск участка Большой кольцевой линии (БКЛ) от "Каширской" до "Нижегородской". В ближайшее время весь пересадочный контур станет доступен для пассажиров.

Участок Солнцевской линии до аэропорта Внуково откроется в 2023 году. На Троицкой линии завершилось строительство тоннелей от "Новаторской" до "Бачуринской".

С 2011 года в столице открыли 69 станций метро – столько же, сколько за последние 42 года, рассказал ранее Сергей Собянин. По его словам, с учетом Московского центрального кольца (МЦК) сеть городского внеуличного транспорта выросла в полтора раза.