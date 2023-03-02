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Против Пугачевой поднялась израильская мафия: Нападение было тщательно спланировано

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Примадонну ждет страшное будущее.

Народная артистка СССР уже полностью распрощалась с родиной. В минувшем году, устроив громкий демарш против России, Примадонна отечественной эстрады переехала жить в Израиль. Она последовала вслед за мужем, некогда популярным комиком Максимом Галкиным*. Сегодня юморист вместо второсортного юмора выступает с второсортными политическими заявлениями. Упражняясь в русофобии, шоумен зарабатывает себе, жене и детям на кусок хлеба.

Сама Алла Пугачева от российского бизнеса отказалась, доходов от концертов у нее тоже нет – певица не выходит на сцену – стало быть, приходится сидеть на шее у мужа. И хоть исполнительница может посвящать себя воспитанию наследников и кутежам в нынче модных у беглых звезд заведениях, ее жизнь в Израиле сладкой не назовешь.

Как ранее стало известно из СМИ, звездную семейку ограбили. Из дома артистов на новой родине похитили ценные вещи и крупную сумму. Медиум Марианна Абравитова уверена, что против Аллы Пугачевой поднялась израильская мафия. Она предсказала страшную судьбу супруге Максима Галкина*.

"Нападение это было тщательно спланировано, совершили его профессиональные воры",

– показали карты таро. Медиум также подчеркнула, что Алла Пугачева не сможет вернуть потерянное. По данным телеканала "Царьград", в общей сложности звезда лишилась имущества на примерно 38 миллионов рублей.

К слову, Алла Пугачева и Максим Галкин* далеко не единственные звезды, которые страдают на Западе. Как отмечает портал "Вести Подмосковья", ранее на финансовые трудности жаловался тиктокер Даня Милохин. Музыкальный критик Павел Рудченко уверен, что отечественные артисты не смогут добиться успеха на Западе из-за языкового барьера и разности менталитетов, уточняет издание URA.RU.

* Внесен в реестр иностранных агентов, согласно решению Минюста

2 марта 2023, 12:40
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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