Попавший под санкции Газманов распрощался с недвижимостью в Европе: Цинично

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Он держался": объявлено о прощании с покинувшим мир Александром Масляковым "Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой Скрывались ото всех: роман Киркорова с известным продюсером перестал быть секретом "А он в кого такой?": народ ахнул при виде 11-летнего сына Шпицы с аномалиями рук

Лента новостей

Вторник 28 февраля

13:20Попавший под санкции Газманов распрощался с недвижимостью в Европе: Цинично 13:00"Роман окончен": Папаша Виторган выставил на улицу Нинидзе с ребенком на руках 12:40"Ухожу к другой": поверивший в себя Костомарова оставил любимую ради Анны Семенович 12:20"Надо было больше стараться": Сбежавшую из России Хаматову погнали в шею за день до премьеры 12:00В Санкт-Петербурге аэропорт Пулково закрыли из-за неопознанного летающего объекта 11:40"Пропало желание петь": Башмет рассказал о жизни 79-летней Синявской после смерти Магомаева 11:20Большое горе с Костомаровым: люди несут записки и иконы к ледовой арене 11:00"Зачем на всю страну?": Раздвинувшая ноги Тодоренко создает третьего ребенка с Топаловым на камеру 10:40На востоке Турции случилось еще одно землетрясение 10:20"Я люблю твои губы алые – большие и малые": хирург рассказал всю правду об интимной пластике 10:00Изрезанную Вайкуле перекосило после ритуальных плясок в Тель-Авиве 09:40"В голове не укладывается!": Панкратов-Черный осудил предавшего Родину Урганта 09:20Элитный особняк: беглая скандалистка Брежнева может лишиться имущества в России 09:00Животика больше нет: После воссоединения Прилучного с бывшей беременная Брутян потеряла ребенка 08:40Несчастный случай или убийство? Фанаты несут цветы на могилу Галкина 08:20"Прежде чем подписывать": стало известно об уловках кредитных договоров 08:00Новых строек в России стало вдвое меньше 06:49"Банка без подтеков и ржавчины": как правильно выбрать кильку в томатном соусе 04:08"Удивление и разочарование": замечтавшаяся о роскоши Маркл с размаху шлепнулась на землю 02:37"Они вместе": Женившийся на молодой Прилучный воссоединился с Муцениеце 00:05Онисимов день: традиции и приметы на 28 февраля 22:00"Не мешать": беременные зайчихи из Подмосковья готовятся рожать 21:40Развод: Подольская выставила Преснякова и поставила точку 21:20"Мы в браке": скрытный партнер Бузовой заявил о пополнении в семье 21:00"С дикой болью": у родившей в 45 лет Орловой разрыв костей 20:40Производство легковых автомобилей в России упало на 66% 20:20По стопам Костомарова? 42-летний фигурист Ягудин в тяжелом состоянии 20:00"Очень расстроилась": заставшая Лепса с любовницей Барановская выплеснула чувства 19:40"Отчаянный": ходивший от Варум налево Агутин спровоцировал развод 19:20Группа компаний Heineken сворачивает бизнес в РФ к лету 2023 года 19:00"Интимную стрижку окрашивал": раздвинувшая вход в "рай" Волочкова наняла мужчину для утех 18:40"Подставила": воюющий Бероев сорвался на предательницу Хаматову из-за денег 18:20Варикоз: как победить болезнь и улучшить качество жизни 18:00Поступила срочная информация о состоянии задыхающегося Киркорова 17:40Метавшийся по девкам Чумаков оставил Ковальчук из-за другой: Ребенок ждет 17:20“Перестали здороваться”: хищный Михалков раздавил Догилеву как букашку 17:00"Носил мои трусы": Пригожин возмущен бесстыдством любовника теперь уже бывшей жены 16:40"От стресса": Брошенная молодым мужем Седокова жутко растолстела 16:20"Ночная работа": оставшейся без денег Сябитовой пришлось обслуживать мужиков 16:00Ни людей, ни цветов: Никто не пришел на могилу внезапно умершего Галкина 15:40В ресторанах "Вкусно – и точка" появился свой "Биг Мак" 15:20"Могут обостриться заболевания": врач предостерег от строгого соблюдения Великого поста 15:00Банки России предложили в разы снизить ограничения на перевод самому себе 14:40"Ставят свечки": произошло главное событие в борьбе Костомарова за жизнь 14:20Спустил миллионы: Пригожин раскрыл крупный долг тяжело больного Носкова 14:00На востоке Москвы загорелся двухэтажный склад 13:40Как правильно заключить ДДУ с застройщиком 13:20Онкобольная Заворотнюк выступит в эфире федерального телевидения 13:00"Разводимся": сообщившая о крахе отношений Королева горько вздохнула 13:00"Грязища какая!": почерневшее от грибка отсыревшее ложе Волочковой привело в ужас
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Попавший под санкции Газманов распрощался с недвижимостью в Европе: Цинично

21

Певца наказали за патриотизм.

Народный артист России Олег Газманов всегда считался большим патриотом своей родины. В прошлом году он поддержал решение главы государства о начале специальной военной операции на Украине, за что попал под западные санкции.

Казалось бы, Олег Газманов – просто музыкант, он не политик, соответственно, не принимает решений, не отдает приказы, за что его можно наказать. Видимо, в понимании апологетов европейских ценностей, за свободу слова.

Так или иначе, певец попал в Европе под жесткие ограничения. Теперь он не может посещать свою недвижимость в Латвии и Италии. Об этом сообщает РИА ФАН. По данным телеканала "Царьград", артист обвинил итальянские власти в произволе.

Он подчеркнул, что вопреки законодательным нормам его лишили возможности распоряжаться собственным жильем. Олег Газманов фактически распрощался с недвижимостью в Европе. Артист из-за санкций не сможет ни продать ее, ни сдать в аренду.

Меж тем, европейские власти, лишив музыканта жилья, приобретенного еще 15 лет назад, сочли возможным требовать с него оплаты коммунальных услуг. Олег Газманов заявил, что это "цинично", уточняет Общественная служба новостей. По словам звезды, на Западе испугались, что он может продать дома, а деньги направить на нужды СВО.

28 февраля 2023, 13:20
Олег Газманов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Аргументы недели✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Праздник во фронтовом блиндаже: в "огоньках" нашли замену Пугачевой и Ротару, поглумились над Фриске и пошутили про патриотизм

По теме

"Горечь и разочарование": Газманов высказался о подлом поступке израильтянки Пугачевой

За защитников Отечества: кто из российских звезд оказался настоящим патриотом

Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

Элитный особняк: беглая скандалистка Брежнева может лишиться имущества в России

Недвижимость певицы оценивается в 300 миллионов рублей.

Новых строек в России стало вдвое меньше

Из-за резкого падения спроса на жилье.

Как правильно заключить ДДУ с застройщиком

И минимизировать риски при покупке квартиры.

"Мрачное место": названы самые доступные районы Москвы

Оценка риелтора.

В России дешевеет арендная недвижимость

Обнародован рейтинг городов.

За какие нарушения можно лишиться квартиры в Москве: объяснил юрист

Для граждан сделали послабления.

Выбор читателей

26/02Вск"Люди плачут": названа дата прощания с Екатериной Стриженовой 27/02ПндПо стопам Костомарова? 42-летний фигурист Ягудин в тяжелом состоянии 27/02Пнд"Ставят свечки": произошло главное событие в борьбе Костомарова за жизнь 27/02ПндНе Анита и не Цой: певица официально поменяла имя и фамилию 27/02ПндОнкобольная Заворотнюк выступит в эфире федерального телевидения 26/02ВскДети от Николаева? Королева вышла в свет с тайными наследниками