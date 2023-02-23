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Четверг 23 февраля

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"Горечь и разочарование": Газманов высказался о подлом поступке израильтянки Пугачевой

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Олег Газманов не скрыл разочарования из-за поступка Аллы Пугачевой.

Год назад семья Примадонны покинула Россию и обосновалась в Израиле. Притом поначалу звезда уверяла, что отправилась на Землю Обетованную только для лечения и отдыха, потом говорила, что вернется на Родину к осени, ведь детям нужно будет идти в школу.

Обещание свое сдержала, но... пробыла в России всего пару недель, а потом вновь покинула страну, заодно плюнув в соотечественников, назвав народ "холопами и рабами". Кстати, потом выяснилось, что Примадонна уже давно получила гражданство Израиля, причем не совсем по закону.

Масла в огонь все это время подливал и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин*, который во время выступлений по миру многократно издевался над тем, что происходит в России. В итоге артист наговорил себе на статус иноагента, а заодно нажив с несколько сотен тысяч врагов среди россиян.

В интервью Алене Жигаловой Олег Газманов высказался о подлом поступке израильтянки Пугачевой и других артистов, покинувших Россию после прошлогодних февральских событий.

"Конечно, для меня Алла Борисовна с ее высказываниями последними вызвала горечь и разочарование. Это ж надо как относиться к своим поклонникам, к своей стране, чтобы такое говорить", – поделился Газманов.

При этом артист добавил, что людей, покинувших и предавших страну, меньшинство. Да и вообще, по мнению Газманова, стоит поменьше говорить о людях, которые уже однажды сделали свой выбор не в пользу Родины.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

23 февраля 2023, 14:10
Фото: Genrietta Peryan / Global Look Press / www.globallookpress.com
YouTube, "Алена, блин!"✓ Надежный источник

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