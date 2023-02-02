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Зимний отдых в России: рейтинг лыжных курортов по ценам

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Зимний отдых в России: рейтинг лыжных курортов по ценам

Сравниваем стоимость размещения за сутки.
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Закрытые границы сегодня не помеха для активного отдыха граждан. В России обустроены множество лыжных курортов, которые по профессиональному уровню, качеству трасс и невероятным пейзажам ничуть не уступают широко распиаренным швейцарским Альпам. Действуют в нашей стране как естественные, так и искусственные склоны для катания на лыжах и сноубордах, поэтому заняться любимым спортом можно даже в малоснежный период.

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Уровень цен по стране, конечно, разнится. Более того, за сезон 2022-2023 года стоимость размещения за сутки поднялась почти везде. Разумеется, многие любители лыж приезжают на курорты не ради однодневного катания, а чтобы насладиться атмосферой, горным воздухом и местной архитектурой, как правило, в стиле шале.

За год цена проживания на лыжных курортах России выросла в среднем на 24%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса "Суточно.ру". Так, в среднем за сутки любителям снежных спусков придется выложить чуть более семи тысяч рублей.

Дороже всего обойдется зимний отдых в Сорочанах (Московская область). При годовой динамике 22% стоимость суточного проживания там достигла почти 15 тысяч рублей. Второе и третье место стоят значительно дешевле. Манжерок (Алтай) и Эсто-Садок (Краснодарский край, Красная поляна) будут стоить за сутки в районе восьми тысяч рублей.

Цены там выросли на 18% и 16%, соответственно. А вот самую высокую динамику показал Терскол (КБР, Эльбрус) – 35%. Цена за сутки – чуть более шести тысяч рублей. Любители сэкономить могут отправиться на уральскую гору Мраткино. Там цены годы упали на 4%, а стоимость размещения составляет всего две с половиной тысячи рублей за сутки.

Фото: pixabay.com
Автор: 2 февраля 2023, 10:00 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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