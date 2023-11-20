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Собянин: Достроим трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в 2026 году

Собянин: Достроим трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в 2026 году
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Трасса свяжет четыре магистрали.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Видео опубликовано в блоге градоначальника.

Трасса станет дублером МКАД и основой дорожного каркаса Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО). Строительство завершится в 2026 году, уточнил мэр.

Дорога свяжет четыре магистрали. По прямой она протянется на 22,5 километра. На трассе возведут 23 искусственных сооружения.

Готовность трассы составляет 70%. Построено три участка, на оставшихся двух ведутся строительные работы и проектирование.

Также в Москве продолжается строительство Южной рокады, которая свяжет четыре округа и 24 района с населением около 2,7 млн человек. Построено более 32 километров дорог, 11 пешеходных переходов и два путепровода.

В августе запущено движение по двум эстакадам на юго-востоке МКАД. Объекты возвели в рамках реконструкции старой клеверной развязки. Передвижение по городу стало комфортнее для жителей районов Капотня, Люблино и Марьино.

С 2011 года в Москве построили более 1,2 тысячи километров дорог. Введено в эксплуатацию 359 искусственных сооружений.

20 ноября 2023, 12:27
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

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