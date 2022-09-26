Врач предупредил россиян об опасности сухого воздуха из-за отопления в квартире

В квартире появилось отопление, и воздух стал сухим? Главный врач компании "Инвитро-Москва" Сергей Хомяков рассказал, чем это грозит.



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Отопление становится причиной сухого воздуха в квартире, причем нормальная влажность – около 60-80%. По словам Сергея Хомякова, из-за такого воздуха оболочка носоглотки сохнет, а значит, в организм беспрепятственно могут проникнуть бактерии и инфекции.

Еще сухость в квартире может стать причиной развития или обострения болезней органом дыхания, предупредил врач. Мол, вполне возможно появление фарингита, ларингита, трахеита, бронхита и астмы. Если воздух сухой, возникает кашель, боль в горле, а также неприятные ощущения в носоглотке.

Нередки случаи храпа во время сна и накопления слизи при сухости в доме, добавил эксперт. У детей велика вероятность отека лимфоидных тканей и увеличения аденоидов, заявил в завершение беседы с РИА Недвижимость главный врач компании "Инвитро-Москва".

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что почти все жилые дома и социальные объекты Москвы получили отопление. Тепло появилось в больницах, детских садах, школах. Также его начали поставлять на предприятия торговли и промышленности. Подробнее об этом писали "Дни.ру".