Наследство Пускепалиса Чурикова не может ходить Игры Сонник

Топ новостей недели

"Свидетельство о расторжении брака": Объявлено о разводе усохшей Высоцкой и больного Кончаловского
Наглотавшаяся неизвестных таблеток после ухода мужа Пугачева оставила детей: Что же ты натворил?
Новый наследник престола: любовница принца Уильяма родила ребенка
Заплатят высокую цену: адвокат раскрыл "серую" схему Пугачевой и Галкина
партнеры
Пятница
23 сентября
Лента новостей
10:55
Зима близко: в каких регионах России совсем скоро выпадет первый снег
10:54
Полчища крыс "верховодят" в доме Петросяна
10:26
"Я в отчаянии": голливудская дива Пэрис Хилтон потеряла самое дорогое во время переезда
09:40
"Слезы": стало известно об убийстве Кудрявцевой после похищения
09:14
"Вот оно счастье!": мечтающая о втором ребенке Ковальчук добилась своего
06:03
Оформляем прописку через МФЦ
04:17
Живого места нет: Нюша вырезала себе щеки после гадкой измены мужа
02:27
Массовая драка туристов произошла в аэропорту Антальи
02:14
Подборка доступных ЖК у Садового кольца
00:03
День осеннего равноденствия: что нельзя делать 23 сентября 2022 года
21:54
"Мертвая": кривляющуюся Подольскую сравнили с собакой
21:27
"Жертва": утащившая мужика из семьи Брежнева получила обухом по голове
20:37
Стало известно об уходе Валерии: В другой реальности
19:57
Красотку из "Уральских пельменей" скорчило в страшной позе: В морге
19:07
Ненасытная Успенская скачет по мужикам без продыху: Это как тортик съесть
18:27
Боли в суставах и смещение позвоночника: истощенной бывшей Грачевского поставили диагноз
16:39
"Не выглядит как мужчина": беременность Собчак вызвала отвращение Богомолова
15:58
"Алкашиха с надутым лицом": хамоватую Хлебникову вывели на чистую воду
15:44
Один глаз больше другого: исколотую бабку Пугачеву обрекли на уродство
15:20
"Нанес удар ножом": житель села пронзил шею соседа в разгар перепалки
14:59
"Спасибо, любимый!": ждущий рождения малыша Николаев преподнес жене лучший подарок
14:32
В России отдают недвижимость за 48 миллионов в обмен на авто
14:18
Кошкин дом и его последствия: как питомцы в квартире влияют на человека
14:16
Диетолог назвал полезные свойства квашеной капусты
13:47
"До слез": покойный богач Пускепалис разделил участь голодного бомжа
13:05
Назван размер зарплаты мобилизованных россиян
13:04
Кубок Кремля: в Москве пройдет международный турнир по бально-спортивным танцам
12:34
"Из-за пуза член не видно": ненасытная Волочкова описала идеального для соития любовника
11:51
"Возвращаюсь": бывшая любовница Преснякова сделала трудный выбор
11:49
"Вся страна в шоке!": бандиты бросили бунтарку Кудрявцеву в лесополосе
10:58
"Одни кости": Почерневшей анорексичке Ходченковой опустили веки
10:53
В России предложили погашать ипотеку за мобилизованных граждан
10:07
Продавать доллары поздно? Ответ аналитика
10:02
"Мне некуда спрятаться от них": дрожащую от страха Шакиру прижали к стенке
09:44
"Вбухиваю все деньги": ипотека на особняк висит камнем на шее Сергея Лазарева
08:50
"Как-то быстро": прикованный к коляске Носков ушел в небытие
05:59
Названые самые большие квартиры в Москве
04:13
"Сразу в ЗАГС!": бездетная брошенка Варнава вступает в однополый брак
02:52
Театр "Русский балет" начинает гастроли в Подмосковье: афиша спектаклей
02:03
Больше всего новостроек на востоке Москвы
01:15
Porsche разбит всмятку: иномарка снесла стелу на заправке в Москве
00:04
День праведных Иоакима и Анны: православный праздник 22 сентября
21:49
"Определенные страхи": за пережившую измену Нюшу взялся психолог
20:58
Ладан и свечи: изможденный Корчевников шокировал народ своим видом
20:16
"С большой симпатией": похотливый Виторган обласкал Вовк на глазах у жены
19:37
Глушко пока молчит: лицемерная Королева готовится к рождению ребенка
18:16
"Родился сыночек": схоронившая мужа 73-летняя Поргина огорошила новостью
17:57
"Стыдно": расфуфыренная Орлова показала лицо матери-старухи
16:57
Подольская подаст на развод? Пресняков признался жене в связи с лысой путаной
16:51
Малахов засветился с молоденькой певицей То-Ма: Секс-символ
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Малыш на подходе: жена Игоря Николаева близка к рождению крохи
"Спасибо, любимый!": ждущий рождения малыша Николаев преподнес жене лучший подарок
Глушко пока молчит: лицемерная Королева готовится к рождению ребенка
"Не выглядит как мужчина": беременность Собчак вызвала отвращение Богомолова
"Из-за пуза член не видно": ненасытная Волочкова описала идеального для соития любовника
"Стыдно": расфуфыренная Орлова показала лицо матери-старухи
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Зима близко: в каких регионах России совсем скоро выпадет первый снег

Зима близко: в каких регионах России совсем скоро выпадет первый снег

Как погода ожидается в российских регионах в конце сентября, рассказал синоптик.
прочитано 330 раз

Сентябрь заканчивается, а в некоторых регионах России так и не было потепления, которое называют бабьим летом. Например, в Москве и Московской области воздух уже достаточно долгое время не прогревается выше 15-17 градусов и наблюдаются дожди. Ждать потепления в этой части страны не стоит, дал понять руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

ПО ТЕМЕ

Почти все жилые дома и социальные объекты Москвы получили отопление

Как спасти урожай от заморозков: Советы от Октябрины Ганичкиной

 Погода в Москве

Сюжеты Погода в Москве

По его словам, москвичи и жители Подмосковья должны быть готовы к сильному ветру и дождям. Такая погода ожидается на днях. Могут порадоваться теплу жители Урала и юга Западной Сибири. В Челябинске, Екатеринбурге, Новосибирске и Омске потеплеет до 22-27 градусов. Однако после температура будет стремительно снижаться. И уже во вторник может выпасть первый снег.

"С дождем, но снежинки уже могут проскальзывать, и будет не выше 7-9 градусов днем", – добавил синоптик.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщал о том, что почти все жилые дома и социальные объекты (например, больницы, школы, детские сады) столицы получили отопление. На предприятия торговли и промышленности тоже появилось тепло. Все это весьма кстати, поскольку прогноз погоды не радует жителей города.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 23 сентября 2022, 10:55 Источник: Новые известия ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Малыш на подходе: жена Игоря Николаева близка к рождению крохи

Известна дата
Шоу-бизнес

"Вся страна в шоке!": бандиты бросили бунтарку Кудрявцеву в лесополосе

Зря она рисковала
Шоу-бизнес

Один глаз больше другого: исколотую бабку Пугачеву обрекли на уродство

Опять легла под нож
Шоу-бизнес

"Возвращаюсь": бывшая любовница Преснякова сделала трудный выбор

Непростое решение

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека
Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом
Ситуация ухудшится: россиян предупредили о резком росте смертности от ковида

Спорт

Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы
19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу

Регионы

"Нанес удар ножом": житель села пронзил шею соседа в разгар перепалки
"Ходит голый по улице": неадекватный мужик напугал жителей Подмосковья
В Москве поймали банду действовавших в ресторанах мошенников
В Свердловской области бездомная собака искусала школьника
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+