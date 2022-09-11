Как электросамокат может навредить здоровью: мнение профессора

Малогабаритные электрические средства передвижения с недавних пор прочно вошли в нашу жизнь и стали неотъемлемой частью городского трафика. Сегодня любой желающий может покататься на арендованном электросамокате, а многие покупают личное двухколесное транспортное средство, чтобы вообще отказаться от пеших прогулок.
Разумеется, подобное изменение образа жизни может негативно сказаться на здоровье. Эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор Наталья Мокрышева и вовсе не рекомендует пользоваться электросамокатами.
В интервью газете "Комсомольская правда" она рассказала о вреде данного транспортного средства. Ученый подчеркнула, что длительное использование электросамоката может привести к ожирению.
Проблема ожирения в России стоит довольно остро. По расчетам специалистов, за следующие 30 лет наша страна может суммарно потерять более четырех процентов ВВП из-за данной ситуации. Параллельно избыточный вес создает основы для повышения уровня смертности.
Основными фактором ожирения является окружающая среда, полагают ученые. Сегодня многие люди самостоятельно подвергают себя опасности. К примеру, отказ от пеших прогулок на свежем воздухе тоже является фактором риска, поэтому электросамокаты несут опасность для здоровья.