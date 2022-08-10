Наняла прислугу как царица: выскочившая за миллионера Топурия жирует в шикарном особняке

Кети Топурия уже давно живет за пределами Москвы, однако дачницей себя не считает.

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Солистка A`Studio наконец-то обрела счастье: выскочила замуж за миллионера Льва Деньгова и даже родила ему наследника, которому дала имя Адам. Кажется, что в новых отношениях Кети Топурия счастлива, ведь, судя по всему, неплохо жирует.

Певица вместе с супругом и и детьми живет за пределами Москвы – в собственном большом доме. Однако всеми прелестями жизни за городом она не наслаждается. Например, у многих есть свой огород, а вот звезде такое не интересно, потому что она – далеко не дачный человек. Но даже отсутствие хлопот по участку не избавило семью от участи нанимать персонал.

Кети Топурия откровенно призналась, что в целом сама способна делать все бытовые дела, но из-за нехватки времени, как настоящая царица, прибегает к помощи домработниц. Также нередко в особняке появляются няни, которые заботятся о детях артистки. При этом укладывать спать отпрысков она предпочитает сама.

Когда же приходит время отпуска, Кети Топурия вместе с мужем и детьми меняет свой дом на особняки в Грузии или Белоруссии, которые находятся в их собственности. В общем, звездное семейство хорошо устроилось, а в будущем, может, будет владеть недвижимостью еще где-нибудь.

Однако, как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", ссылаясь на бывшего советника министра экономического развития РФ Евгения Надоршина, сейчас такие покупки делать невыгодно. Но очевидно, что Кети Топурия с ее доходами и мужем-бизнесменом – последняя, кто думает о деньгах.