Любимый мальчик: Счастливая Топурия "засветила" лицо своего главного мужчины

Кети Топурия поздравила с днем рождения самого близкого человека.

Сыну артистки Адаму исполнился год. В честь этого события Кети опубликовала трогательное фото со своим самым главным мужчиной в жизни, счастливую маму и малыша сопровождает любящий отец Лев Деньгов. Под снимком Топурия оставила трогательное послание наследнику. "С Днем Варенья тебя, мой любимый мальчик. Мы тебя безумно любим", – написала артистка.

Поклонники пришли в восторг от трогательного фота и поздравили Адама с первым днем рождения. "Какие вы красивые и счастливые, с Днем Рождения вас!", "С днем рождения малыша. Самое главное крепкого здоровья", "Поздравляю Вас! Здоровья, счастья и удачи в жизни малышу!", "С днем рождения! Ура, ура, ура!", "Растите здоровыми и счастливыми!", "С днем рождения сыночка! Счастья и радости вам в каждом мгновении", "Поздравляем! Всех благ", "Как малыш вырос", "С днем рождения вас, родители! Пусть растет здоровым и счастливым человечком!", – написали комментаторы.

Напомним, Кети Топурия во второй раз вышла замуж в 2020 году, а через год у пары родился сын. У Кети это уже второй ребенок, у нее уже есть шестилетняя дочь Оливия от первого брака. У нового мужа Топурии трое детей – совместный сын Адам и дети от первого брака Леонид и Шошана.