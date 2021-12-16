Дочь вора в законе Топурия раскрыла темные тайны из прошлого

Кети Топурия дала интервью, в котором откровенно рассказала о своем отце.

Об Андро Топурии ходит много слухов. Его знаменитая дочь не любит говорить на эту тему, однако в этот раз певица сделала исключение и раскрыла темные тайны из прошлого своего отца. В интервью Надежде Стрелец Кети Топурия заявила, что ее известный в криминальных кругах папа был "суперотцом".

Певица не стала скрывать, что ее родитель был вором в законе. Кети объяснила, что в 90-ые годы в Грузии именно такие люди наводили порядок на улицах. Также звезда подтвердила информацию о том, что у ее отца была зависимость. А вот слухи о том, что Андро Топурия был убийцей, женщина решительно опровергла.

Исполнительница объяснила, что в юношеские годы ее тогда еще будущий отец стал участником драки, в результате которой погиб подросток. Тогда все остальные участники потасовки разбежались, а Андро Топурия остался и принял весь удар на себя. Юношу задержали, но позже вину с него сняли, а слух так и остался.

Когда в Грузии к власти пришел Саакашвили, Топурия с семьей переехал в Москву. В 2010-ом году мужчину задержали – по информации СМИ, это произошло во время передачи ему запрещенных средств. В тюрьме у отца Кети случился обширный инсульт, позже он сильно заболел и скончался.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Кети Топурия ошеломила народ фигурой после родов.