Денег куры не клюют: Тряхнувшая карманы Тимати Решетова купила жилье в Дубае

Не так давно мать второго ребенка Тимати, с которой он не так давно расстался, похвасталась дорогой покупкой.

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В сентябре 2020-го года музыкант и его гражданская жена объявили о разрыве, чем шокировали публику. Ведь пара вместе воспитывала сына Ратмира, которому на тот момент и года не было. Впрочем это для Тимати, как показывает практика, обычное дело.

При этом рэпер оказался весьма великодушным. Уходя от матери своего второго ребенка, он ее не обидел, оставив пентхаус в элитной московской высотке. Так что, тряхнувшая карманы бывшего Анастасия Решетова жила припеваюче, пока не начала мотаться по заграничным странам. В последнее время модель частенько бывала в Дубае, где, как выяснилось приобрела себе квартиру.

Многие думали, что теперь бывшая Тимати окончательно переберется за бугор. Но она эти разговоры пресекла, заявив, что купила недвижимость, чтобы инвестировать деньги, которых, видимо, куры не клюют. Ведь, по подсчетам эксперта рынка недвижимости Юрия Паршикова, то такое жилье стоит от 17 миллионов рублей, а максимальная цена – 355 миллионов.

Специалист даже раскрыл, где могут находиться новенькие хоромы Анастасии Решетовой: мол, жилье для инвестиций, как правило, приобретается в сообществе вилл и таунхаусов Damac Hills, а также в районе высотной застройки Jumeirah Beach Residence.