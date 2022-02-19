Огромная гардеробная и просторная детская: Клава Кока купила роскошную квартиру в Москве

Клава Кока пришла на интервью к Ивану Урганту и рассказала ему о недавней покупке элитной недвижимости.

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Артистке скоро 26 лет, поэтому она уже стала активно задумываться о детях, хоть избранника пока не нашла. В связи с этим Клава решила купить себе вторую квартиру в Москве – с большей площадью и просторной детской. Кока рассказала, что в новом премиальном жилье есть огромная гардеробная, где она сможет хранить свои многочисленные наряды, много света и пространства.

Также звезда рассказала Ивану Урганту, как свозила на Мальдивы своих бабушку и дедушку. Поездка была ее подарком на 50-летие свадьбы. Ранее Клава отвезла на любимый курорт свою маму, фанаты с интересом следили за отдыхом мамы и дочки.

Иван не смог обойти стороной недавний конфликт Коки с Ольгой Бузовой. Напомним, артистки вместе летали отдыхать в Куршевель, активно демонстрируя свою дружбу в Сети. Однако вскоре Клава выложила неоднозначный ролик с участием поющей ведущей, выставив ее не в лучшем свете. Разразился скандал, за Ольгу стали заступаться коллеги, а на Коку – наседать поклонники.

В итоге Клава и Иван сняли пародию на Ольгу Бузову. В ролике Ургант изображает алкогольное опьянение, а Кока снимает. Суть в том, что в Сети решили, что на видео из блога Клавы Ольга была нетрезва, хоть артистки утверждают обратное.