Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Жена рассказала о наглой выходке доживающего Мартиросяна
Достойная преемница: роскошные бриллианты Зыкиной достались Кравец
"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены
Как живет сбежавший к любовнице гражданский муж Долиной
партнеры
Четверг
13 января
Лента новостей
17:30
Нужны кадры высокого уровня: Евросоюз хочет отправить на Украину миссию для подготовки офицеров
17:29
"Он горел": Друг покойного Зеленского выдал сенсационные факты
17:15
"Все в порядке": Волочкова оценила эрекцию Джигурды
17:03
Истрия с проломленным черепом Прилучного получила продолжение
16:56
Карма? Подставившая Бузову Клава Кока оказалась на больничной койке
16:55
Показавшая рогатку Волочкова заговорила о сексуальных фантазиях
16:32
"Могут потребоваться годы": политолог Корнилов о переговорах России и США по гарантиям безопасности
16:27
"Твари!": Солнцев сживает со свету престарелую экс-супругу
16:24
Разбуянившуюся Литвинову успокаивала полиция: Не давала спать
16:20
Обиды и ревность: что известно о неидеальном браке звезды "Склифосовского" с популярной актрисой
16:16
Измученная раком Яковлева вышла на связь: Произошло то, что никто не ожидал
16:14
Работа за копейки и жених-иностранец: что стало с дочерью Агутина и Варум
16:12
Валерия раскрыла истинное отношение к невестке после оглушительного провала
16:01
Лягут рядом: любвеобильного Зеленского похоронят рядом с милым другом Борисова
15:44
Щекастый сын Петросяна довел россиян до экстаза: Копия!
15:43
"Всех е*** с 14 лет": Волочкова обложила коллег матом на скандальном шоу
15:38
Названо имя тайного покровителя певицы МакSим
15:35
Что отмочила соблазнительная Хмельницкая в доме Кеосаяна: родные Симоньян в шоке
15:22
Недавно родившая Серябкина показала черного малыша
15:21
Невеста Бузова, обвинения бывшей и девушка мечты: холостяку Милошу Биковичу исполнилось 34 года
15:13
Вколовший опасную вакцину адвокат Жорин невольно стал подопытным
14:59
67-летний Крутой объявил о выходе на пенсию: Работать будут дети
14:48
"Реально кукушка отъехала": Гузеева призналась в жутких последствиях болезни
14:38
"Больно сделала": Дочь отвергла Кудрявцеву после скандала
14:34
Убитый горем Виторган сообщил о потере
14:14
Плетнева рассказала об отношениях с Пресняковым: Хотела родить от него
14:13
"Обколоты": зачем Успенская натянула на шею черную повязку
14:07
Всемирно известная певица умерла от рака
14:03
71-летняя Бабкина осталась одна: Ужасный человек, неадекватная
14:02
Попавшему в Коммунарку Куравлеву поставили страшный диагноз: Тяжелое поражение мозга
13:54
Пугачева, Аллегрова и другие звезды, которые носят парики
13:46
Замужняя Собчак захотела приласкать известного актера
13:42
"Прощаемся": Издыхающую в больнице Апину доконали старые болячки
13:39
Что будет дальше? Эксперт Суслов спрогнозировал развитие отношений России и НАТО
13:38
Отказ от дочери, ДНК-тест и заявление в полицию: как Головин из "Кадетства" получил скандальное реноме
13:07
Звезда "Дома-2" рассказала о необычном способе купить квартиру в Москве
13:00
В России за сутки выявили более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом
13:00
Режиссер Алла Сурикова высказалась об экстренной госпитализации
12:49
Очнувшаяся с незнакомцем в постели Семенович завизжала от ужаса
12:46
"Сухая фигура": стилист Дзюбы прошелся по голому телу Гагариной
12:39
Женатого Агутина заметили с роскошной брюнеткой: Ребенок на руках
12:16
"Это ложь": опухший Панин раскрыл правду о бое с внуком Пугачевой
12:15
"Роскошная жизнь": Лобызавшую крест на могиле Водянову отчихвостили за несметное богатство
12:13
В центре Москвы в жилом доме обнаружили мину
11:59
Потрясающая история любви звезды "Игры престолов" закончилась крахом: Мы освобождаем друг друга
11:54
"Дурдом": На взвывшую от безысходности Орлову накинулись толпой
11:51
Явившуюся без макияжа и с "курятником" на голове Жасмин приняли за уборщицу из Дагестана
11:21
Осрамившая Бузову Клава Кока ответила плюнувшему в нее Билану
11:19
Разведенная Асмус показала округлившийся живот: Второй ребенок
11:07
Недуг или болезненный развод? Что так чудовищно повлияло на внешность Красилова из "Бедной Насти"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

За что россияне обожают Цымбалюк-Романовскую
Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину
Шоу Навки завершилось трагедией: Погиб человек
Перед муками в реанимации Куравлева сбагрили в элитный "дом престарелых"
"Поработай и купи": ноющую в эконом-классе Алферову жестко приложили
Обосновалась в Ницце, помолодела на 20 лет и доживает век в одиночестве: что стало с Ларисой Удовиченко
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Карма? Подставившая Бузову Клава Кока оказалась на больничной койке

Карма? Подставившая Бузову Клава Кока оказалась на больничной койке

Клава Кока пострадала во время отдыха.
прочитано 220 раз

На новогодние праздники певица отправилась в путешествие в Куршевель, сопровождала ее новоиспеченная подруга Ольга Бузова. В начале поездки знаменитости транслировали в соцсетях взаимопонимание и прекрасные отношения, но вскоре все изменилось.

ПО ТЕМЕ

Осрамившая Бузову Клава Кока ответила плюнувшему в нее Билану

Клаву Коку отправили за решетку

Клава опубликовала компрометирующее видео, на котором поющая ведущая ведет себя неоднозначно. Многие уверены, что Кока специально решила подставить Ольгу.

За ведущую стали заступаться не только поклонники, но и коллеги из шоу-бизнеса. Клава Кока буквально столкнулась с травлей. На этом беды артистки не закончились. Клава опубликовала в "сторис" своего блога фото, на котором запечатлена на больничной койке в горнолыжном костюме.

Фото: instagram.com / stories / klavacoca

Очевидно, певица получила травму во время катания на трассе. Она поинтересовалась у подписчиков, хотят ли они узнать, что с ней произошло. В Сети тут же предположили, что это может быть карма, которая настигла артистку после скандала с Ольгой Бузовой.

Ранее Сергей Соседов прошелся по псевдониму Клавы Коки. Он назвал его "тюремным", сказав, что это не может быть сценическим псевдонимом. Критик добавил, что не слушает современных исполнителей и творчество Клавы ему чуждо. По его мнению, сейчас нет достойных артистов, поэтому он обращает внимание только на представителей "старой школы", которые еще на плаву.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 января 2022, 16:56 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Гость943601
Пожаловаться Ответить
Что это за дура?
...гость
Пожаловаться Ответить
Как твари мошенники из команды мерзкой бузовой ополчились на правду,что тварь бузова алкоголичка ,готовы на все и рады <цензура> что с Кокой что то случилось ,понять, прилипал мерзких можно , так не хочется терять такую работу где они только и делают ,проститутку восхваляют , любыми путями ,а что хорошая работа быть лживыми тварями этой проститутки,эти гады сейчас накопают много дурного про Коку жаль что она не знала с какой гадиной бузовой связалась , она не устоит перед мошенниками из команды 100 чел ,что проститутку защищают ,тянуть эту шваль будут пока <цензура> нужна
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Осрамившая Бузову Клава Кока ответила плюнувшему в нее Билану

Скандал получил продолжение

Шоу-бизнес

Убитый горем Виторган сообщил о потере

Артист скорбит

Шоу-бизнес

24 миллиона рублей: "Муз-ТВ" оказался в беде из-за "голубков" Киркорова и Давы

Молодоженов не оценили
Шоу-бизнес

Явившуюся без макияжа и с "курятником" на голове Жасмин приняли за уборщицу из Дагестана

Как выглядит певица в нормальной жизни

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января

Здоровье

В России за сутки выявили более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом
Как бороться с новыми вариантами коронавируса – ответ вирусолога
Путин об эпидобстановке: Мы находимся в очень сложной ситуации сегодня
Более 17 тысяч человек заразились COVID-19 в России за сутки

Спорт

Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах
Появились первые фото изувеченной Волосожар на костылях: Швы наложили
Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев

Регионы

Житель Таганрога погиб при падении лифта
В Домодедове клиентка напала с ножом на косметолога
В Воскресенске вооруженный мужчина напал на интим-магазин
В Петербурге в результате столкновения грузовика и трамвая погиб человек
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+