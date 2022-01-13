Карма? Подставившая Бузову Клава Кока оказалась на больничной койке

Клава Кока пострадала во время отдыха.

На новогодние праздники певица отправилась в путешествие в Куршевель, сопровождала ее новоиспеченная подруга Ольга Бузова. В начале поездки знаменитости транслировали в соцсетях взаимопонимание и прекрасные отношения, но вскоре все изменилось.

Клава опубликовала компрометирующее видео, на котором поющая ведущая ведет себя неоднозначно. Многие уверены, что Кока специально решила подставить Ольгу.

За ведущую стали заступаться не только поклонники, но и коллеги из шоу-бизнеса. Клава Кока буквально столкнулась с травлей. На этом беды артистки не закончились. Клава опубликовала в "сторис" своего блога фото, на котором запечатлена на больничной койке в горнолыжном костюме.

Очевидно, певица получила травму во время катания на трассе. Она поинтересовалась у подписчиков, хотят ли они узнать, что с ней произошло. В Сети тут же предположили, что это может быть карма, которая настигла артистку после скандала с Ольгой Бузовой.

Ранее Сергей Соседов прошелся по псевдониму Клавы Коки. Он назвал его "тюремным", сказав, что это не может быть сценическим псевдонимом. Критик добавил, что не слушает современных исполнителей и творчество Клавы ему чуждо. По его мнению, сейчас нет достойных артистов, поэтому он обращает внимание только на представителей "старой школы", которые еще на плаву.