Ремонт по цене 20 квартир: сколько денег Тимати вложил в новое жилье

Тимур Юнусов, известный как рэпер Тимати, недавно провел экскурсию по своим двухэтажным апартаментам.

Роскошное жилье музыканта площадью 650 метров квадратных находится в ЖК "Снегири", расположенном в столичном районе Раменки. Стоимость апартаментов там начинается от 45 миллионов рублей, однако квартира звезды стоит гораздо дороже, к тому же, очевидно, что колоссальные деньги были вложены в ремонт и внутреннее убранство.

Ведущий архитектор и управляющий партнер компании "А+А" Евгений Коблов в беседе с "Секретом фирмы" оценил возможные расходы музыканта. По мнению эксперта, самое дорогое в убранстве апартаментов Тимати – это картины, скульптуры и прочие произведения искусства, число которых по-настоящему впечатляет. Некоторые из коллекционных дизайнерских игрушек, замеченных в квартире музыканта, стоят больше миллиона рублей каждая.

Впрочем, не поскупился музыкант и на все остальное. Например, стоимость кухонного гарнитура от итальянского производителя эксперт оценил в 12 миллионов рублей, диван – около трех миллионов, каждое кресло – примерно в 650 тысяч.

Одно лишь освещение Тимати обошлось в огромные деньги: если музыкант отдал предпочтение отечественному производителю, то речь о пяти миллионах, если же – иностранному, то сумма может доходить до 25 миллионов рублей.

Стоимость всего интерьера двухэтажных апартаментов звезды архитектор оценил примерно в 223 миллиона рублей – за эту сумму вполне можно приобрести около 20 однокомнатных квартир в менее престижных районах столицы. Впрочем, точную сумму определить сложно, так как цены у поставщиков разнятся, и известна эта цифра только самому Тимати.