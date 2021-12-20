Открывший бизнес Тимати пообещал не кормить посетителей "колхозной Филадельфией"

Тимур Юнусов продолжает покорять российский бизнес, на этот раз он решил накормить народ премиальными суши.

Звезда "Блэк Стара" не отстает от мировых тенденций. Он не только успешный рэпер, но и блогер и бизнесмен. Тимур уже открыл барбер шоп, бургерную, автомойку и даже школу серфинга. На этот раз Тимати замахнулся на святое – любимую всеми азиатскую кухню. Накануне артист похвастался тем, что открывает свой собственный суши-бар. Кстати, расположен он не абы где, а в самом сердце столицы – Камергерском переулке.

Чтобы не прогадать и не похоронить бизнес, певец решил в этот раз найти напарника. Так, вести дело он будет вместе с ресторатором Антоном Пинским. Кстати, именно ему принадлежат такой успешный проект, как "Сыроварня".

Рекламируя новый бизнес, Тимати пошел по давно заведенному сценарию. Так, он пообещал, что в его ресторане будет то, чего простой люд еще нигде не видел. Например, артист уверил, что никакой "колхозной Филадельфии" в его заведении найти будет нельзя. А продукты использоваться будут только самые лучшие и свежие. Цену же рэпер установит приемлемую – примерно 1500 рублей на человека.

На московском суши ресторане Тимати останавливаться не собирается. Так, уже в планах звезды открыть похожее заведение уже в центре Санкт-Петербурга.