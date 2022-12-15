Ждут в суде: с богача Тимати пытаются вытрясти огромные деньги

СМИ сообщают, что Тимур Юнусов, более известный как Тимати, задолжал строителям немалую сумму.

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Среди имущества Тимати немало объектов недвижимости, в том числе коммерческой. Артист-бизнесмен, владеющий и клубами, и ресторанами, и прочими заведениями, нередко обращается за помощью к организациям, которые занимаются ремонтом и отделкой. После очередной сделки одна из таких компаний обратилась в Мещанский районный суд с иском к Юнусову.

Как сообщает StarHit, организация, которая занималась на объектах Тимати демонтажно-монтажными, ремонтными и отделочными работами, требует взыскать с бизнесмена сумму в размере семи миллионов рублей. 2,4 миллиона – это задолженность, а 4,4 миллиона – неустойка. Все дело в том, что Юнусов заплатил строителям за работу лишь частично.

Сам Тимати пока никак не комментирует тот факт, что его ждут в суде. Впрочем, вряд ли эта проблема станет головной болью для артиста-богача. Как отмечает издание, стоимость каждого автомобиля известно бизнесмена больше, чем сумма, которую пытаются с него вытрясти. Но нельзя сказать, что это не огромные деньги. Напротив, сумма все равно достаточно внушительная.

Кстати, летом Тимати судился с партнерами по бизнесу, которых заподозрил в махинациях. Якобы те скрывали от него часть прибыли в "Блэк Стар Фудс". Дело артист проиграл.